Engie Transmisión Perú, empresa de Engie Energía Perú (Grupo Engie) suscribió este tarde con el Estado peruano, representado por ProInversión, cuatro contratos de concesión correspondientes a proyectos de transmisión eléctrica que se adjudicó en junio de este año. ¿Dónde están ubicados?

Los contratos corresponden a los proyectos “Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas” y “Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas”.

LEA TAMBIÉN Engie y el nuevo plan para central hidroeléctrica en Áncash: las mejoras que asoman

Según informó Engie como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los cuatro contratos entraron en vigencia desde su suscripción y tendrán una duración de 30 años, contados a partir de la puesta en operación comercial de cada proyecto.

Los proyectos contemplan su diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento y fueron adjudicados a Engie Energía Perú en el marco del concurso organizado por ProInversión. La compañía recordó que comunicó de la adjudicación de los cuatro proyectos el último 30 de junio de 2026 como hecho de importancia.

Los proyectos se ejecutarán en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho y contemplan una inversión estimada conjunta de US$ 339.36 millones. Foto: Andina

¿Cuánto invertirá Engie en estas cuatro obras eléctricas?

En detalle, los cuatro proyectos demandarán una inversión estimada de US$ 339.36 millones, de acuerdo con la ficha más reciente de ProInversión, actualizada al 15 de septiembre de 2026 . El paquete contempla además un opex referencial conjunto de US$ 9.23 millones anuales y tiene prevista su operación comercial para 2031. Las obras forman parte del Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034 y se desarrollarán en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho .

El proyecto de mayor inversión será la Nueva SE Palián 220/60 kV y sus enlaces asociados (Junín), con un capex de US$ 123.96 millones, equivalente a aproximadamente 36.5% del monto total. La obra contempla una nueva subestación y enlaces en 220 kV y 60 kV, además de ampliaciones en la red existente, con el objetivo de reforzar la confiabilidad de la transmisión en el área de Huancayo.

LEA TAMBIÉN ENGIE eleva a 600 km su cartera de transmisión con nueva inversión millonaria

Le sigue el Enlace 500 kV Miguel Grau–Pariñas y la SE Pariñas 500/220 kV (Piura), con una inversión estimada de US$ 115.83 millones. El proyecto incluye una línea de transmisión de alrededor de 115 kilómetros y una nueva subestación Pariñas 500/220 kV. Su objetivo es reforzar el suministro eléctrico en Talara, Pariñas y Tumbes, además de elevar la capacidad para evacuar generación renovable, principalmente eólica, en el norte del país.

En Lambayeque, Engie ejecutará los Enlaces 220 kV Felam–Tierras Nuevas–Salitral, que demandarán US$ 89.73 millones. La iniciativa busca mejorar la confiabilidad de la red eléctrica en los ejes Tierras Nuevas–Pampa Pañalá y Motupe–Olmos, bajo el criterio N-1, que permite mantener el suministro ante la salida de servicio de un componente de la red. El opex referencial del proyecto asciende a US$ 2.89 millones anuales.

Por último, el Enlace 220 kV Muyurina–Mollepata (Ayacucho), representa una inversión de US$ 9.84 millones, la menor del paquete. La obra contempla una línea de aproximadamente 5 kilómetros y una capacidad de transmisión de 250 MVA, además de ampliaciones y subestaciones asociadas. Su finalidad es reforzar la confiabilidad del sistema de transmisión en 220 kV de la zona y asegurar la continuidad del suministro bajo condición N-1. En conjunto, los cuatro proyectos beneficiarán a aproximadamente 1.6 millones de habitantes.