La circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu se encuentra suspendida debido a un incidente ocurrido aproximadamente a las 13:25 horas entre un tren de Inca Rail y uno de PeruRail, a la altura de Pampacahua, informó PeruRail mediante un comunicado.

La suspensión fue dispuesta por Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía ferroviaria, mientras se realizan las acciones necesarias para restablecer la circulación.

PeruRail señaló que la situación generará retrasos en algunos de sus servicios programados, debido a la interrupción temporal del tránsito ferroviario.

La circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu fue suspendida este viernes tras un incidente ocurrido a la altura de Pampacahua. Foto: X.

De acuerdo con la información reportada hasta las 16:05 horas, no se han registrado daños personales a consecuencia del incidente.

La empresa indicó que viene trabajando en las acciones necesarias para restablecer la circulación y que brindará información sobre las reprogramaciones de sus servicios a la brevedad posible.

Para consultas y asistencia, PeruRail puso a disposición de los pasajeros su call center (01) 625 4848 y la atención de sus ejecutivos de ventas.