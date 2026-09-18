Machu Picchu. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco dispuso el cierre de la Ruta 1-D del Circuito 1, que conduce hacia el Puente Inca, ubicado en la zona este de la ciudadela Inca de Machu Picchu, del 20 al 25 de este mes, por trabajos de emergencia en restos Inca.

Para no afectar a los visitantes que adquirieron su ingreso a este Circuito, la entidad, informó que aquellos que cuenten con boletos de ingreso reservados o adquiridos, durante el periodo de trabajos, serán derivados automáticamente a la Ruta 1-C Ruta Portada Intipunku (zona suroeste), la cual está habilitada para el tránsito seguro de visitantes.

Turismo interno. (Foto: GEC)
Turismo interno. (Foto: GEC)

No obstante, en un comunicado sostienen que los trabajos programados podrían estar sujetos a ajustes según las condiciones climáticas o las eventualidades que se presenten durante su ejecución. De producirse alguna emergencia, se informará oportunamente.

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