El Ministerio de Cultura anunció cambios en el sistema de venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu y la Red de Caminos Inca. De esta manera, se implementa un mecanismo de venta directa con pago confirmado y elimina la reserva.

En conferencia de prensa, el titular del sector, Alberto Beingolea, explicó que la nueva medida elimina la reserva previa de tres horas e implementa un mecanismo de venta directa con pago confirmado en un plazo máximo de 15 minutos. Una vez validado el pago, el boleto se emite a nombre del visitante y, de no concretarse, la entrada vuelve al sistema de inmediato para estar disponible al público en tiempo real.

“Lo que ocurre en este momento en la plataforma es que uno puede ingresar a reservar varias entradas, con lo cual bloquea estas entradas y es imposible luego para el turista adquirirlas. Cuando ingresa no hay ingresos ni para hoy, ni para mañana, ni para el próximo mes... Si ustedes entran en este momento, no encuentran hasta diciembre entradas. El problema es muy grande porque no es que no haya entradas por una gran demanda y que tengamos una gran cantidad de turistas; eso no está pasando. Están bloqueadas sencillamente y no llega esa cantidad de turistas”, sostuvo sobre el problema que afronta actualmente la plataforma tuboleto.cultura.pe.

Refirió que, de acuerdo con el Informe de Auditoría N° 007-2026, de las 209,051 reservas analizadas en ocho empresas turísticas, 131,626 fueron anuladas, lo que representa una anulación del 62.96%. “Este problema tiene que terminar”, enfatizó.

Turismo interno. (Foto: GEC)

Medida correctiva

Para resolver este problema, el ministro de Cultura anunció una variación normativa. “He firmado hoy dos Resoluciones Ministeriales: la N° 333-2026 y la N.° 334-2026, que tienen un solo objetivo: cambiar este sistema de ventas digital para que ya no sea posible reservar entradas, sino que estas sean sencillamente compradas. Lo que estamos buscando es poner orden. Es como cuando usted quiere adquirir una entrada para cualquier espectáculo, ingresa a alguna de estas plataformas de venta de entradas y le van a pedir su DNI, su nombre, usted se inscribe, usted paga en la plataforma, usted tiene su entrada. Todo ordenado y sin dificultad. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora”, detalló.

“A partir de ahora no habrá bloqueos de entradas, porque no lo va a permitir el sistema. Si usted quiere comprar una entrada para Machu Picchu lo hará dentro de las condiciones que se plantean en la plataforma y, por tanto, aquel que adquiere una entrada la tendrá que adquirir en el momento. Bueno, habrá un tiempo prudencial de 15 minutos, que es lo que me puedo demorar más o menos en el trámite eh frente a la computadora, para que tenga usted al final de este procedimiento su entrada en la que usted estará debidamente identificado, lo cual además genera información valiosa para el sector, seguridad para todos nosotros y garantía de que estos turistas van a llegar y efectivamente Machu Picchu seguirá brindando el servicio turístico de excelencia que siempre ha debido dar”, enfatizó.

Beingolea afirmó que ya con las resoluciones firmadas habrá 10 días para que los técnicos de su sector puedan implementar las nuevas medidas y luego comenzará una marcha blanca de 30 días para asegurar que esté todo bien.

Se mantendrá la venta presencial de entradas

El titular de Cultura aclaró que la medida anunciada solo tiene que ver con la plataforma digital y no modificará la venta presencial de 1,000 entradas diarias a la ciudadela inca.

“Siempre hay llegadas de última hora, necesidades, siempre hay, así que eso se va a mantener. Esto no altera en nada la venta de las 1,000 entradas en Machu Picchu”, apostilló.