Machu Picchu. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura anunció cambios en el sistema de venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu y la Red de Caminos Inca. De esta manera, se implementa un mecanismo de venta directa con pago confirmado y elimina la reserva.

En conferencia de prensa, el titular del sector, Alberto Beingolea, explicó que

“Lo que ocurre en este momento en la plataforma es que uno puede ingresar a reservar varias entradas, con lo cual bloquea estas entradas y es imposible luego para el turista adquirirlas. Cuando ingresa no hay ingresos ni para hoy, ni para mañana, ni para el próximo mes... Si ustedes entran en este momento, no encuentran hasta diciembre entradas. El problema es muy grande porque no es que no haya entradas por una gran demanda y que tengamos una gran cantidad de turistas; eso no está pasando.

Refirió que, de acuerdo con el Informe de Auditoría N° 007-2026, de las 209,051 reservas analizadas en ocho empresas turísticas, 131,626 fueron anuladas, lo que representa una anulación del 62.96%. “Este problema tiene que terminar”, enfatizó.

Turismo interno. (Foto: GEC)
Turismo interno. (Foto: GEC)

Medida correctiva

Para resolver este problema, el ministro de Cultura anunció una variación normativa. “He firmado hoy dos Resoluciones Ministeriales: la N° 333-2026 y la N.° 334-2026, que tienen un solo objetivo: cambiar este sistema de ventas digital para que ya no sea posible reservar entradas, sino que estas sean sencillamente compradas. Lo que estamos buscando es poner orden. Es como cuando usted quiere adquirir una entrada para cualquier espectáculo, ingresa a alguna de estas plataformas de venta de entradas y le van a pedir su DNI, su nombre, usted se inscribe, usted paga en la plataforma, usted tiene su entrada. Todo ordenado y sin dificultad. Bueno, es lo que estamos haciendo ahora”, detalló.

enfatizó.

Beingolea afirmó que ya con las resoluciones firmadas habrá 10 días para que los técnicos de su sector puedan implementar las nuevas medidas y luego comenzará una marcha blanca de 30 días para asegurar que esté todo bien.

Se mantendrá la venta presencial de entradas

El titular de Cultura aclaró que la medida anunciada solo tiene que ver con la plataforma digital y no modificará la venta presencial de 1,000 entradas diarias a la ciudadela inca.

, apostilló.

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