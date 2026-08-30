El proyecto corresponde a una modificación de un componente operativo y no contempla la construcción de una nueva planta. (Foto referencial: Stock)
El proyecto corresponde a una modificación de un componente operativo y no contempla la construcción de una nueva planta. (Foto referencial: Stock)
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Sandra Reyes
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La peruana Machu Picchu Foods, dedicada a la elaboración de cacao, chocolate y confitería, prepara cambios en su planta de Quillabamba, ubicada en la provincia de La Convención, Cusco. La iniciativa apunta a optimizar una de las etapas de operación de esta instalación. ¿Qué proyecto prepara?

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