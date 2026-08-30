A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa plantea ante el Ministerio de la Producción (Produce) el proyecto denominado “Implementación de línea de secado de grano 7Tn en la planta Quillabamba”. El documento precisa que se trata de la modificación de un componente operativo, vinculada al proceso de secado, y que su finalidad es aumentar la capacidad de secado de la planta.

La nueva infraestructura se instalará dentro de la actual planta de Quillabamba, por lo que no contempla la construcción de una nueva fábrica ni una ampliación del terreno industrial. El componente ocupará un área de 30 metros cuadrados (m2), en el primer piso de la instalación. La planta cuenta actualmente con un área autorizada de 704.1 m2, según la licencia municipal consignada en el ITS.

Nueva línea y trabajos de implementación

El proyecto contempla una inversión de S/ 355,995, con cinco meses de construcción y una operación indefinida. Los trabajos comprenden el trazado, mantenimiento y fabricación de máquinas, servicios civiles, incremento de la energía eléctrica, desmontaje de la línea actual, transporte e instalación de los equipos, además de las respectivas pruebas de operatividad.

Durante la implementación se emplearán 11 operarios y dos administrativos, con jornadas de ocho horas diarias. Los trabajos requerirán 100 bolsas de cemento, 10 kg de soldadura y cinco galones de pintura, además de rotomartillos, mezcladoras, amoladoras, taladros y un montacargas de dos toneladas para retirar el desmonte.

La nueva línea estará equipada con una poza de alimentación, balanza, elevador de cangilones, secador, tolva de recepción de guardiola, guardiola, sistema de descarga y una tolva de almacenamiento de grano seco de 18 toneladas. Su implementación implicará el desmontaje de la línea actual para incorporar los nuevos equipos al proceso de secado.

La inversión estará destinada a la implementación de una nueva línea de secado de grano de 7 toneladas. (Foto: Machu Picchu Foods)

Capacidad y antecedentes de la planta en Cusco

La nueva línea tendrá una capacidad de siete toneladas para el proceso de secado, pero no modificará la capacidad de producción total de la planta (capacidad de 80 toneladas y una producción actual de 60 toneladas).

La iniciativa se suma a otras modificaciones realizadas en el proceso de secado: en 2021, Machu Picchu Foods aprobó una mejora tecnológica en el horno del secador y, en 2025, la implementación de una secadora y una línea de gas en la Planta Quillabamba.

Actualmente, la planta realiza el pesaje, clasificación, secado, trasegado, almacenamiento y despacho de granos de cacao. Con la nueva línea, la empresa busca mejorar la capacidad de secado de esta operación, sin incrementar la capacidad productiva total declarada.