El Ministerio de Cultura anunció recientemente la modificación del mecanismo de adquisición de entradas a la Llaqta de Machu Picchu, el estandarte turístico de Perú. Ya no habrá una reserva previa con tanto tiempo de anticipación y por grupos. Conoce paso a paso qué debes hacer antes de viajar y conocer a una de las siete maravillas del mundo moderno

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la modificación más importante para los viajeros es el reemplazo del sistema de reserva previa por un mecanismo de venta directa con pago confirmado. Es decir, el boleto disponible se mantiene para el usuario durante un máximo de 15 minutos, periodo en el que deberá completar la adquisición.

¿Qué debe hacer el turista?

1. Planifica primero la fecha de tu visita

Antes de ingresar al sistema de venta, el viajero debe definir cuándo quiere visitar Machu Picchu. Esto es especialmente importante durante los periodos de mayor demanda, cuando los boletos pueden agotarse rápidamente.

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2. Elige el circuito y la ruta

El siguiente paso es determinar qué circuito y ruta deseas realizar. La plataforma oficial (tuboleto.cultura.pe) permite seleccionar la Llaqta de Machu Picchu, el circuito, la ruta, la fecha, el horario de ingreso y la procedencia del visitante.

Por ello, el turista debe revisar cuidadosamente las características del recorrido antes de confirmar su compra.

3. Ten listos tus datos personales

Antes de iniciar la compra, es recomendable tener disponible el documento de identidad o pasaporte con el que se realizará la visita.

El nuevo sistema vincula el boleto con la identificación del visitante, una medida que busca fortalecer el control y la transparencia de la venta.

4. Ingresa al sistema oficial de venta

El visitante debe acceder a la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Cultura para la compra de entradas.

Una vez dentro, seleccionará la opción correspondiente a Machu Picchu y completará los datos solicitados. El propio portal del Estado indica que allí se escogen la Llaqta, circuito, ruta, fecha, horario y procedencia.

Machu Picchu. (Foto: GEC)

5. ¿Qué cambió con la reserva?

Este es uno de los puntos que más debe tener en cuenta el turista.

Ya no tendrá tres horas para completar la reserva. Con el nuevo mecanismo, cuando encuentre un boleto disponible deberá realizar la compra y el pago dentro de un plazo máximo de 15 minutos.

La secuencia será: Boleto disponible, pago confirmado, boleto asignado, boleto emitido. Una vez validado el pago, la entrada será asignada y emitida a nombre del visitante.

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6. ¿Qué pasa si no completo el pago?

Si el visitante no culmina la compra dentro del tiempo establecido, el boleto volverá a estar disponible para otros usuarios.

Esta modificación busca evitar que las reservas que finalmente no se pagan reduzcan artificialmente la cantidad de entradas disponibles para el público. Según el Ministerio de Cultura, una auditoría detectó que una proporción importante de las operaciones de reserva analizadas terminaba anulándose sin concretar el pago.

7. Verifica que el boleto haya sido emitido

El turista debe comprobar que el pago haya sido validado y que el boleto haya quedado asignado y emitido a su nombre.

No basta con haber seleccionado una entrada: el nuevo modelo está basado en el pago confirmado como condición para completar la adquisición.

Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina

Ingreso al Camino Inca

8. Si vas por el Camino Inca, el procedimiento es diferente

Los turistas que quieran recorrer la Red de Caminos Inca también estarán sujetos al nuevo esquema de venta vinculada al pago confirmado y a la identificación del visitante.

Sin embargo, en este caso las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso de compra.

Por ello, quienes planeen realizar esta ruta deben coordinar previamente con una agencia autorizada y verificar la disponibilidad para la fecha elegida.

¿El nuevo sistema aumenta el número de visitantes?

No. El Ministerio de Cultura precisó que las modificaciones no cambian la capacidad de admisión de la Llaqta de Machu Picchu ni de la Red de Caminos Inca.

El cambio se concentra en la forma en que los boletos disponibles son ofrecidos, comprados, pagados, registrados y asignados.

¿Por qué se modificó el sistema?

La medida busca reducir las reservas que no terminan en una compra efectiva y permitir que los boletos que no sean adquiridos regresen rápidamente a la oferta.

El Ministerio de Cultura señaló que el nuevo mecanismo busca garantizar mayor transparencia y mejores condiciones de acceso para los visitantes nacionales y extranjeros.

Para el turista, la principal recomendación es sencilla: no iniciar la compra hasta tener definida la fecha, el circuito, la ruta y los datos personales, porque una vez seleccionado un boleto disponible comenzará a correr el plazo de 15 minutos para completar el pago.