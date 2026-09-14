Machu Picchu. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura anunció recientemente la modificación del mecanismo de adquisición de entradas a la Llaqta de Machu Picchu, el estandarte turístico de Perú. Ya no habrá una reserva previa con tanto tiempo de anticipación y por grupos. Conoce paso a paso qué debes hacer antes de viajar y conocer a una de las siete maravillas del mundo moderno

¿Qué debe hacer el turista?

  • 1. Planifica primero la fecha de tu visita

Antes de ingresar al sistema de venta, el viajero debe definir cuándo quiere visitar Machu Picchu. Esto es especialmente importante durante los periodos de mayor demanda, cuando los boletos pueden agotarse rápidamente.

El siguiente paso es determinar qué circuito y ruta deseas realizar. La plataforma oficial (tuboleto.cultura.pe) permite seleccionar la Llaqta de Machu Picchu, el circuito, la ruta, la fecha, el horario de ingreso y la procedencia del visitante.

Por ello, el turista debe revisar cuidadosamente las características del recorrido antes de confirmar su compra.

  • 3. Ten listos tus datos personales

El nuevo sistema vincula el boleto con la identificación del visitante, una medida que busca fortalecer el control y la transparencia de la venta.

  • 4. Ingresa al sistema oficial de venta

El visitante debe acceder a la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Cultura para la compra de entradas.

Una vez dentro, seleccionará la opción correspondiente a Machu Picchu y completará los datos solicitados. El propio portal del Estado indica que allí se escogen la Llaqta, circuito, ruta, fecha, horario y procedencia.

Machu Picchu. (Foto: GEC)
Machu Picchu. (Foto: GEC)
  • 5. ¿Qué cambió con la reserva?

Este es uno de los puntos que más debe tener en cuenta el turista.

La secuencia será: Boleto disponible, pago confirmado, boleto asignado, boleto emitido. Una vez validado el pago, la entrada será asignada y emitida a nombre del visitante.

Si el visitante no culmina la compra dentro del tiempo establecido, el boleto volverá a estar disponible para otros usuarios.

  • 7. Verifica que el boleto haya sido emitido

El turista debe comprobar que el pago haya sido validado y que el boleto haya quedado asignado y emitido a su nombre.

No basta con haber seleccionado una entrada: el nuevo modelo está basado en el pago confirmado como condición para completar la adquisición.

Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina
Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina

Ingreso al Camino Inca

  • 8. Si vas por el Camino Inca, el procedimiento es diferente

Los turistas que quieran recorrer la Red de Caminos Inca también estarán sujetos al nuevo esquema de venta vinculada al pago confirmado y a la identificación del visitante.

Por ello, quienes planeen realizar esta ruta deben coordinar previamente con una agencia autorizada y verificar la disponibilidad para la fecha elegida.

¿El nuevo sistema aumenta el número de visitantes?

No. El Ministerio de Cultura precisó que las modificaciones no cambian la capacidad de admisión de la Llaqta de Machu Picchu ni de la Red de Caminos Inca.

El cambio se concentra en la forma en que los boletos disponibles son ofrecidos, comprados, pagados, registrados y asignados.

¿Por qué se modificó el sistema?

El Ministerio de Cultura señaló que el nuevo mecanismo busca garantizar mayor transparencia y mejores condiciones de acceso para los visitantes nacionales y extranjeros.

Para el turista, la principal recomendación es sencilla: no iniciar la compra hasta tener definida la fecha, el circuito, la ruta y los datos personales, porque una vez seleccionado un boleto disponible comenzará a correr el plazo de 15 minutos para completar el pago.

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