La marca española de moda Adolfo Domínguez está decidida a seguir primando su estrategia de elevar la rentabilidad del negocio como vía de crecimiento, por encima del incremento de las ventas, según su presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez.

En ese sentido, la directiva de la firma textil explica en una entrevista con EFE que tanto este año como los próximos “están en el camino de mejorar” el margen bruto (ingresos totales menos costes), que en el último ejercicio fiscal se situó en el 59%.

Fashion Week de Madrid

La insignia de moda, que exhibe esta semana sus novedades en la Fashion Week de Madrid tras 13 años de ausencia, viene de facturar 139 millones de euros en el último ejercicio (un 2% más) y encadenar cuatro años de beneficios (1.64 millones).

“Este año seguimos en esa línea: no tan focalizados en la venta y más en crecer, pero sobre una base rentable, más incluso que en el pasado”, afirma, para resumir que lo importante es “el cambio de modelo hacia una empresa más rentable”.

En relación con la decisión corporativa de no comunicar al mercado sus resultados trimestrales y solo hacer públicas las cuentas semestrales, asegura que la decisión «ha sido muy bien acogida» por inversores y accionistas.

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“Mayoritariamente, los accionistas han comprendido la dimensión de la empresa y sus cambios en cuanto a la gestión por el mayor foco puesto en el mercado mundial y el trabajo sobre los resultados que ello conlleva”, ha dicho la hija del fundador de la marca, Adolfo Domínguez, creador del lema “La arruga es bella”.

En este sector hay dos trimestres valle y otros dos «en donde todo se recupera -precisa-, además de que hay que tener en cuenta que las colecciones duran seis meses».

Por ello, considera que “todo se entiende mejor semestralmente y es bueno para el inversor y hasta para el cliente, pues todo se simplifica”.

Detalle de prendas de vestir en una tienda del diseñador español Adolfo Domínguez. EFE/Andrés Cristaldo

Crecer fuera de España

Además de ganar rentabilidad, la empresa busca “diversificar el negocio y crecer fuera de España”, donde factura el 44% del total.

Concretamente, Adolfo Domínguez cuenta con 379 puntos de venta en 54 países y en el pasado año fiscal abrió 13 tiendas en México, Georgia, Líbano, Argentina, Andorra, Paraguay, Turquía y República Dominicana.

Así, el reto que se ha fijado la firma es que España represente una menor proporción en el volumen de ventas y «en eso estamos», según la directiva, que no habla de plazos concretos para una firma que este año cumple su 50 aniversario.

De acuerdo con sus datos, el movimiento en tiendas en Oriente Medio «está volviendo a la normalidad desde final del verano». Allí mantiene una alianza estratégica con el grupo emiratí Chalhoub, con el objetivo de inaugurar en la región hasta más de 15 establecimientos en 4 o 5 años.

“Nuestra relación con Chalhoub es fuerte y teníamos un plan para ir un poco más rápido para Emiratos Árabes, pero se ha abierto antes una reubicación en Líbano”, la tercera tienda en ese país, detalla la directiva.

En su opinión, el conflicto latente en la región “no supone una distorsión”, ya que “no representa una parte muy grande de la facturación» internacional, si bien admite que algunas aperturas de tiendas «podrían experimentar algún retraso".

Rejuvenecerse y modernizarse

Para Adriana Domínguez, es un éxito que la marca, tras 50 años de vida, sepa “acoplarse a la modernidad” y tenga «capacidad de reinvención para seguir siendo relevantes» en el sector del comercio textil minorista.

“De las mejores cosas que hemos hecho en la moda es el avance en rejuvenecer la marca. Tenemos nuevos clientes jóvenes, de una generación distinta. Somos una marca relevante para ellos y el desfile en Madrid es un signo más”, destaca.

Así, la entrada de un cliente más joven en sus colecciones de moda “es un brote verde consolidado”, según la directiva, que se refiere a la IA como «una revolución industrial que estamos aplicando de arriba a abajo y de abajo a arriba» y que hará a la firma más competitiva.

A su juicio, el lema de «la arruga es bella» que su padre impulsó a comienzos de los ochenta y que ayudó a popularizar la combinación de la chaqueta de lino sobre camiseta y a catapultar el crecimiento de la firma -que llegó a vestir a protagonistas de Miami Vice (Corrupción en Miami)- “está vigente” para describir su tipología de empresa y su apuesta «por la diversidad y por lo diferente".

Elaborado con información de EFE