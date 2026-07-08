Tania Jelicic, fundadora y directora creativa de Balkanica, consideró que la aparición de la marca en producciones de Hollywood no responde a un golpe de suerte, sino al resultado de una estrategia construida en el tiempo .

Así, el desembarco de Balkanica en Hollywood comenzó a tomar forma en 2022, durante su participación en Miami Swim Week, una de las primeras ferias internacionales a las que asistió la empresa como parte de su plan de expansión. Hasta entonces, la presencia de la marca se concentraba principalmente en Lima y Miami (Estados Unidos). Fue en ese evento donde los estilistas Molly Rogers y Danny Santiago, responsables del vestuario de And Just Like That —la secuela de Sex and the City—, descubrieron la propuesta de la firma peruana. “Nos pidieron enviar piezas para la serie y cuatro de ellas aparecieron en la segunda y tercera temporada”, recordó Jelicic.

La relación con Rogers continuó más allá de la serie. Cuando la estilista se incorporó al equipo de vestuario de El Diablo Viste a la Moda 2, volvió a contactar a Balkanica para evaluar nuevas piezas. “Nos pidió enviar unas 15 prendas”, relató la diseñadora. El resultado fue que el Chic Andean Detachable Collar, una de las piezas insignia de la marca, apareció en la escena final protagonizada por la actriz Emily Blunt.

“Para nosotros fue un enorme orgullo que una pieza de Balkanica tuviera un lugar protagónico en una de las películas más influyentes del mundo de la moda”, afirmó. A su juicio, este reconocimiento trasciende la visibilidad mediática. “Para una marca independiente hecha desde Lima, confirma que hemos construido un lenguaje propio capaz de dialogar con la industria global del entretenimiento sin diluir nuestra identidad”, expresó.

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El Chic Andean Detachable Collar de Balkanica apareció en la escena final de El Diablo Viste a la Moda 2, protagonizada por Emily Blunt. La exposición impulsó el tráfico web de la marca y elevó el interés por sus colecciones en mercados internacionales. Foto: Balkanica

Los impactos de Balkanica en Hollywood

Micaela Egúsquiza, directora comercial de la marca, mide el impacto de la presencia de Balkanica en producciones de Hollywood desde dos ángulos: posicionamiento y desempeño comercial. En ambos frentes, aseguró, los resultados fueron favorables. " Las apariciones en estas dos producciones nos permitieron fortalecer la marca y generar oportunidades comerciales . Ampliamos nuestra relación con compradores internacionales y vimos un crecimiento importante en tráfico web y redes sociales“, señaló.

Una muestra de ello es que, durante la semana del estreno del Diablo se Viste a la Moda 2, el tráfico hacia la página web de Balkanica se multiplicó por más de cuatro, impulsado principalmente por Instagram y búsquedas directas. Las visitas al perfil de la marca crecieron cerca de 300% y el alcance digital fue 84% superior al de la semana anterior. " El incremento se concentró en Perú, Chile, Estados Unidos y España, que son precisamente algunos de los mercados donde estamos desarrollando nuestra presencia comercia l“, apuntó Egúsquiza.

A nivel de producto, el Chic Andean Detachable Collar —el accesorio que lució Emily Blunt— se convirtió en una de las piezas más solicitadas de la marca. "Además de impulsar sus propias ventas, ayudó a generar interés por otras colecciones y atrajo nuevos clientes“, afirmó la ejecutiva.

Egúsquiza reconoció que aún es pronto para medir el alcance total de esa exposición, pero los primeros indicios son evidentes: crecimiento sostenido en el showroom de Lima, ingreso a nuevas tiendas en Estados Unidos y el avance de colaboraciones como la que mantienen con Macy’s en Nueva York (la tienda departamental más grande de Estados Unidos).

Tania Jelicic, fundadora y directora creativa, y Micaela Egúsquiza, directora comercial de Balkanica, lideran la expansión internacional de la firma peruana, que hoy obtiene alrededor del 60% de sus ventas en mercados del exterior. Foto: Balkanica

Europa: ¿el siguiente mercado de Balkanica?

El interés despertado tras las apariciones en Hollywood se manifestó en varios frentes a la vez. En el mercado local, el impacto se reflejó en ventas directas desde el showroom limeño, mientras que en Estados Unidos —hoy el principal mercado internacional de la compañía—, la firma fortaleció su red de distribución mayorista y profundizó sus vínculos con compradores especializados. En el resto de la región, el circuito de moda independiente comenzó a acercarse: llegaron contactos desde Ecuador, República Dominicana y Colombia. En paralelo, la compañía mantiene conversaciones con representantes comerciales en Francia y España .

Para Egúsquiza, sin embargo, la visibilidad por sí sola no garantiza nada. "Aparecer en una producción de este alcance genera visibilidad y demanda, pero ahí se aprovecha o se pierde“, advirtió. La clave, sostiene, está en tres elementos: una propuesta de diseño reconocible, una operación preparada para atender mercados internacionales y relaciones comerciales construidas con tiempo. ”Lo que marca la diferencia es tener un código propio y estar listos para capitalizar esa visibilidad“, resumió.

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La apuesta por la internacionalización ha reconfigurado la estructura comercial de Balkanica. Actualmente, alrededor del 60% de sus ventas proviene de mercados internacionales, una proporción que sigue creciendo cada temporada . Estados Unidos concentra buena parte de esa expansión: la marca cuenta con una red de 25 tiendas activas en ese país y una colaboración con Macy’s que, según Egúsquiza, marcó "un antes y un después" en la evolución del negocio. Además, mantiene presencia en México, Reino Unido, Alemania, Francia y Abu Dhabi .

Este crecimiento no es improvisado. Desde 2020, Balkanica participa en ferias especializadas en Nueva York, Miami, París, Milán, Ámsterdam, Berlín y Copenhague, consolidando su canal mayorista fuera del Perú. La compañía, fundada en 2009 por Tania Jelicic, pasó su primera década afianzándose en Lima y dando sus primeros pasos en Miami. Hoy opera con tres líneas —prendas ready-to-wear, accesorios y artículos para el hogar—, todas construidas sobre estampados inspirados en la iconografía prehispánica peruana. Los vestidos representan cerca del 45% de las ventas; el canal mayorista, el 60% del negocio total . "Lo que aprendimos es que el diseño peruano puede sostenerse en cualquier escenario internacional sin perder su identidad. El Perú tiene marcas con el nivel para competir“, agregó Jelicic.

Tras un 2025 que la compañía define como un año de consolidación, Balkanica proyecta acelerar su crecimiento en 2026 con la expansión de su red comercial en Estados Unidos, un avance progresivo en Europa y el fortalecimiento de las alianzas desarrolladas con la industria del entretenimiento. La meta es cerrar este año con alrededor de 35 tiendas operativas .

La estrategia de crecimiento estará centrada principalmente en el canal wholesale (venta al por mayor), que actualmente representa el segmento de mayor dinamismo para la marca. No obstante, la empresa continuará impulsando otros canales de venta, como su plataforma de comercio electrónico, marketplaces de terceros y el retail directo.

En esa línea, la ejecutiva destacó la reciente ampliación de sus instalaciones en Lima. “Una nueva escalera conecta la cafetería La p’tite France, ubicada en el primer nivel, con el showroom de Balkanica en el segundo piso, lo que permitirá incrementar el flujo de visitantes y potenciar las ventas directas. La idea es crecer por el canal wholesale sin descuidar la venta directa, que es la que mantiene viva la relación con el cliente final”, afirmó.

Clave

Alianza; Entre las novedades previstas para 2026, Balkanica concretará una colaboración con la cafetería La P’tite France. Como parte de esta iniciativa, el local de la cadena en San Isidro, que será renovado a inicios de junio, contará con acceso directo al showroom de la marca de moda peruana.