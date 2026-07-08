Cuatro de sus piezas de Balkanica terminaron apareciendo en la segunda y tercera temporada de And Just Like That. Foto: Balkanica
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Karen Guardia Quispe
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La moda peruana sigue ganando espacio en el segmento de lujo internacional. Una muestra de ello es la marca peruana Balkanica, cuyos diseños han logrado aparecer en dos influyentes producciones de Hollywood como And Just Like That y El Diablo Viste a la Moda 2. Estas apariciones han contribuido a fortalecer su expansión internacional, un proceso construido a lo largo de casi dos décadas. Con Estados Unidos como su principal mercado de crecimiento, ¿cuáles son los próximos pasos de la marca peruana para consolidar su presencia global?

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