Una mujer ondea la bandera nacional de Irán en Teherán el 17 de agosto de 2026 (EFE).
Una mujer ondea la bandera nacional de Irán en Teherán el 17 de agosto de 2026 (EFE).
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Redacción Gestión
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Irán ha asegurado que su “postura defensiva” adoptará un carácter “ofensivo” y ha advertido de “sorpresas estratégicas” para “el enemigo”, cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver cuestiones pendientes.

“De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo”, aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes “adoptarán enfoques transformadores”.

Irán. (Foto: EFE)
Irán. (Foto: EFE)

La postura de Irán

“El enemigo debe saber que no puede realizar ataques sorpresa ni tomarnos desprevenidos. Quizás deba esperar sorpresas estratégicas”, advirtió.

Después de la afirmación de Trump, las fuerzas iraníes aseguraron el domingo que no cederán hasta lograr la “derrota completa” de EE. UU. y anunciaron una recompensa equivalente a US$ 30,000 para cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, con una prima que se duplicará si la acción la lleva a cabo una mujer.

Este lunes expira el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el pasado 17 de junio, que establecía el fin inmediato de las operaciones militares y fijaba un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo de paz.

Sin embargo, las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, después de que Washington acusara a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a lo que siguieron nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del país persa.

Con información de EFE

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