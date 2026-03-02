El diseñador peruano Genaro Rivas se presentó en Inglaterra como parte del calendario oficial nocturno de London Fashion Week, reuniendo a más de 250 personas que asistieron para descubrir su propuesta.

Su obra “A Glass to Break”, se basó en la meditación sobre la fragmentación, la resiliencia y el coraje de atravesar barreras invisibles.

El origen de A Glass to Break surge de dos momentos silenciosos pero impactantes en Berlín: una fotografía de un vidrio marcado por el impacto de una bala y, semanas después, fragmentos de cristal esparcidos en el suelo durante una caminata con su astrólogo. Estas imágenes se transformaron en metáforas persistentes del propio recorrido de Rivas.

El diseñador peruano navega una industria atravesada por barreras invisibles y de esos fragmentos nació una visión no de destrucción, sino de reconstrucción; un lenguaje de moda construido desde la ruptura, la sanación y la fuerza, señala Rivas.

La colección estuvo compuesta por 26 looks femeninos, con siluetas seleccionadas de menswear. La sastrería exagerada introduce siluetas arquitectónicas, mientras que prendas deconstruidas se reensamblan con intención y precisión técnica. Las mangas se extienden dramáticamente, las proporciones se alargan y las chaquetas revelan explosiones de tela que emergen como heridas abiertas, logrando una narrativa emocional y estructural al mismo tiempo.

La paleta es sobria y evocadora: negros profundos, grises pizarra, plateados luminosos y acentos rojos intensos que irrumpen en la oscuridad como destellos de emoción expuesta.

Los materiales ocupan un lugar central en la narrativa. Sedas estampadas, mohair y denim se combinan con textiles innovadores desarrollados en colaboración con empresas pioneras en biomateriales como Ponda, Savian by BioFluff y Banofi.

Varios vestidos escultóricos confeccionados en la alternativa vegetal al cuero desarrollada por Banofi desafían los límites entre sostenibilidad y diseño de vanguardia, cuestionando las percepciones tradicionales del lujo. Este material también aparece en accesorios y prendas artesanales seleccionadas, extendiendo la innovación textil de la colección.

Un abrigo de “piel” creado íntegramente a partir de fibras vegetales debutó en la pasarela londinense en colaboración con la empresa de ciencia de materiales BioFluff, con base en París y Nueva York. La bio-piel creada a través de la colaboración Savian x BioFluff aparece en seis looks, incluido un abrigo llevado por la influencer Gigi North, ampliando la presencia de alternativas de nueva generación en la pasarela.

La artesanía manual está presente en cierres intrincados, detalles en acrílico y en la introducción —por primera vez— de accesorios en la pasarela del diseñador. Todas las piezas construidas con calor fueron desarrolladas por Roberta Cucuzza, algunas integrando biomateriales que aportan calidez escultórica al lenguaje estructural de la colección. La experimentación con denim sostenible también se manifiesta a lo largo de la propuesta, reafirmando el compromiso con el desarrollo textil responsable.

Una colaboración artística destacada incluye un vestido de cristal creado junto a la artista española radicada en Londres Katie, transformando la fragilidad en una armadura luminosa. La estética navega entre la belleza y la fuerza, la delicadeza y la crudeza, el clasicismo y la rebelión contemporánea.

Genaro Rivas suma su quinta participación consecutiva en London Fashion Week. Foto: Difusión/ Genaro Rivas

La dirección de cabello estuvo a cargo de Richard Philipart y el maquillaje principal por Manuel de Castro, amplificando la intensidad emocional de las siluetas. Por primera vez, fascinators diseñados por Genaro Rivas y confeccionados artesanalmente por Roberta Cucuzza coronaron los looks como extensiones escultóricas del espíritu fragmentado pero ascendente de la colección.

“A Glass to Break” es una colisión desafiante entre luz y oscuridad; una colección que no solo reconoce el techo de cristal, sino que se atreve a romperlo.