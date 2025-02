El diseñador peruano Genaro Rivas, presentó su más reciente colección: Alchemy of Ashes el sábado 22 de Febrero en London Fashion Week. la propuesta vanguardista fusiona tecnología, materiales sostenibles y la exploración del renacer a través de la moda.

Esta es la cuarta vez consecutiva que Rivas, el único diseñador peruano en presentarse en el calendario oficial de London Fashion Week, exhibe su trabajo en esta plataforma.

Además, ha sido reconocido por la University of the Arts London como uno de los 50 Future Founders and Freelancers del 2024 y forma parte de la lista de los 50 creativos más influyentes del Perú por la revista Forbes.

Inspiración y Concepto

Redescubriendo la película The Witch (2015), Rivas inició un proceso de investigación sobre la historia, el misticismo y la simbología de las Brujas. Este estudio lo llevó a explorar pinturas del siglo XVII que incorporaban elementos icónicos como gatos, cabras y liebres, relacionados con lo esotérico y lo oculto.

Para el diseñador, la alquimia y el fuego representan la transformación: de lo tangible a lo intangible, de lo físico a lo etéreo. Alchemy of Ashes es una metáfora de este proceso, donde la moda misma es un acto de transformación: de tela a prenda, de prenda a identidad.

¿Qué materiales y Técnica usa Rivas?

La colección es un experimento de texturas y procesos. Incluye paños, lanas, sedas, bordados a mano, cabello humano, moulage y denim. Técnicas innovadoras como el calado láser, bordados manuales y ensamblaje de piezas a partir de cortes en cinta dan vida a prendas con una dimensión táctil y visual única.

Además, se incorporan sedas estampadas basadas en pinturas del siglo XVII y combinadas con fotografías tomadas por el propio Rivas con su celular, dando un giro contemporáneo a elementos históricos.

El styling de la colección fue realizado por Davey Sutton, el equipo de hairstyling está liderado por Richard Phillipart, mientras que el equipo de maquillaje está encabezado por Joanna Mitakidou para el London Make Up Institute, con productos de NACO Pro Skincare.

Los accesorios fueron creados en cuero vegano por la diseñadora griega Thomis Papadimitriou. La música original fue compuesta por el productor inglés Kai Brophy.

Diferencias con Colecciones Anteriores

Alchemy of Ashes se sumerge en la exploración libre de formas, texturas y procesos. Como diseñador peruano, Rivas mantiene su compromiso con los materiales de su país, incorporando alpaca en la colección. Sin embargo, su enfoque desafía las expectativas convencionales: en lugar de seguir la estética tradicional, reinterpreta los materiales peruanos con una visión vanguardista y con identidad propia.

Diseñador Genaro Rivas. Foto: Difusión.

