Carolina enciende el asador y empieza la magia. Así fundó Kilo, el reconocido steakhouse que durante casi 10 años gozó del buen toque de confort food que otorga su prestigioso talento. Hoy es el turno de explorar nuevos horizontes e iniciar el camino a la cúspide con su nueva propuesta: Armento Steakhouse.

Según la chef, la creación de este local responde a una necesidad de aportar algo a la escena gastronómica: un concepto que fusiona la calidad de los cortes de carne con un enfoque en el comfort food.

“Yo no solo busco servir platos con sabores exquisitos, sino también ofrecer una experiencia que reconforte, como las comidas caseras que disfruté desde pequeña con mi familia”, comenta.

Soy cocinera, soy chef, entonces esto no solo es una propuesta de carnes y parrillas, mi valor agregado es que tengo varias creaciones, transformaciones de platos que acompañan la carne. Incluso tenemos algunos platos con influencia Nikkei”, dice Carolina Uechi a Gestión.

Alza de precios

La crisis económica también la ha golpeado. El alza de precios de los productos e insumos que utiliza para elaborar su propuesta, ha pasado por algunas transformaciones. Eso la ha llevado a innovar.

Armento Steakhouse busca distinguirse de otros restaurantes especializados en carnes enfocándose en su concepto de All You Can Eat. Con ello, ha logrado hacer accesibles los cortes de carne como el Angus, la entrañada y la carne Argentina.

“Después de la pandemia los precios de los cortes importados, de los cortes americanos sobre todo, se fueron al cielo. O sea, se dispararon totalmente. Por eso es que uno ha tenido que, por ahí, reestructurar un poco las cartas. No solo es el tema de subir los precios, sino también pensar en algo distinto. Si antes los cortes que dábamos en los restaurantes eran de 500 gramos, hoy en día son más pequeños pero con una buena guarnición y acompañamientos. Hacia el lado del comfort food”, comentó.

Facturación, expansión y ticket promedio

Este local de carnes y parrillas factura en promedio hasta S/ 125,000 al mes, considerando que su trabajo se desempeña en un espacio reducido y limitado como el Mercado del Pilar en San Isidro.

Carolina adelanta que este será un año de retos, empezando por el nuevo local que abrirá en julio. Será un local grande, con puerta a la calle.

“Estamos proyectando que a mitad de año, con esta marca, tengamos una zona más grande para ofrecer a los clientes una mejor experiencia. Es un proceso un poco largo, pero lo tenemos mapeado. Encontrar el local ideal es lo más difícil. Te lo digo porque además de Armento tengo Comadre Cafetería, Dandan Burger y Tramo a fuego abierto”, menciona.

No obstante, indica que no quiere crecer tan rápido “porque la idea es hacerlo bien. Tener los cimientos bien sólidos”.

El éxito va acompañado de una buena sazón, pero también de una buena promoción. En promedio, el ticket de consumo en este local va desde los S/ 80 hasta los S/ 150.

Los precios bajan en muchos casos por las alianzas que tiene Armento con bancos y otras marcas, lo que permite al cliente tener mayores opciones de compra, a buenos precios y sin afectar la facturación promedio del negocio.

La oferta de carnes

La chef resalta que sus marcas tienen una identidad bien clara: buena comida y precios accesibles.

“Por ejemplo, cuando tú quieres algo súper top, te vas a los cortes de carne solos, pero cuando eliges parrilla es porque quieres probar varias cosas”.

La cultura de carnes en el Perú ha cambiado. Se ha transformado para bien, mejor dicho. Cada vez más personas consumen y conocen la diferencia y sabor de los diferentes tipos de cortes de carne. Así lo ve Carolina Uechi, quien de paso nos comenta qué es lo que más le piden los comensales.

“En mi restaurante el corte que más sale es la entraña. Y estamos hablando de hace ya unos 7, 8 años, un poco más, de repente hace unos 10 años que la entraña comenzó a ser un corte súper cotizado. Al público antes no le interesaba mucho esos cortes y solo existía bife angosto, bife ancho, lomo fino, cuadril, y por ahí, no sé, el asado de tira. La entraña hoy se ha vuelto el corte más cotizado, el corte más pedido, el más comercial podría decirse. Es un corte prácticamente nuevo”, expresó..

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.