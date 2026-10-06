El intercambio comercial entre Perú e Italia superó los 900 millones de euros en el primer semestre de 2026 (más de US$1,008 millones), registrando un crecimiento de 10,2% frente al mismo periodo del año anterior. El dato fue informado durante el primer Business Forum Italia-Perú, encuentro que reunió a autoridades, representantes empresariales y una delegación de 13 empresas italianas.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, María Tripodi, destacó que el siguiente reto es ampliar la relación económica mediante inversiones, cooperación empresarial y alianzas industriales.

“Queremos construir juntos una cooperación económica cada vez más articulada y estructurada, capaz de valorizar no solo las exportaciones, sino también las inversiones, la cooperación empresarial, así como la participación de nuestros empresarios en los procesos de desarrollo y modernización de la economía peruana”, señaló.

Italia considera al Perú un interlocutor de relevancia en América Latina y plantea aportar competencias, tecnologías y capacidades industriales que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la economía peruana. También manifestó su interés en fortalecer su presencia regional mediante proyectos y asociaciones de largo plazo.

Sectores con oportunidades de cooperación

Sandro Stapleton, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que ambos países tienen espacio para ampliar su relación mediante inversiones, comercio, innovación y crecimiento. Entre los sectores identificados figuran infraestructura, transportes y telecomunicaciones, maquinaria y tecnología, agroindustria y textiles, además de la industria química, farmacéutica y de dispositivos médicos.

“El potencial de cooperación existe y lo vemos en infraestructura, transportes y telecomunicaciones; maquinaria y tecnología; agroindustria y textiles; así como en la industria química, farmacéutica y dispositivos médicos. Tenemos los actores y los sectores; solo debemos convertirlos en resultados concretos”, subrayó.

Miguel Torres, primer vicepresidente de la República y presidente del Senado, identificó oportunidades de cooperación en maquinaria pesada, infraestructura, innovación agrícola y tecnología.

También puso de relieve la posición estratégica del Perú en la cuenca del Pacífico y las oportunidades vinculadas con la modernización de ciudades, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de sectores productivos.

En ese contexto, destacó la complementariedad entre las economías peruana e italiana y el papel de Italia como referente por su capacidad para combinar tradición, innovación y excelencia técnica.

La innovación agrícola figura entre los sectores identificados para ampliar la cooperación y generar nuevos proyectos entre Perú e Italia.

Seguridad jurídica será clave para atraer inversiones

El avance hacia nuevos proyectos también plantea condiciones para la llegada de capital. Torres enfatizó que la atracción de inversiones requiere estabilidad y predictibilidad.

“Sabemos que la inversión requiere certezas. Por ello, desde el Senado, asumimos un compromiso firme de respaldar la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y transparencia, elementos claves para fortalecer la inversión”, manifestó.

Con el intercambio comercial creciendo 10,2% en el primer semestre, Perú e Italia buscan ampliar el vínculo hacia mayores inversiones, cooperación empresarial y alianzas industriales, con oportunidades identificadas en sectores como infraestructura, tecnología, agroindustria y maquinaria.