En el marco de los 15 años de Merco en el Perú, la noche del martes se reconoció a las empresas con mejor reputación en el país. El Grupo El Comercio fue incluido en el ranking en el primer lugar de medios de comunicación con mejor reputación. José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, destacó que este reconocimiento representa, principalmente, una confirmación de la confianza que la organización ha construido a lo largo de los años.

“Para nosotros significa, sobre todo, una confirmación de algo que no se construye de un día para otro: la confianza”, señaló. En ese sentido, explicó que para una organización dedicada a los medios de comunicación la reputación “no es un tema de imagen, es la razón de ser de lo que hacemos”.

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Al referirse a las acciones que han contribuido a construir y sostener esta reputación, Jurado señaló que se trata de un trabajo colectivo de quienes forman parte del Grupo El Comercio. Destacó, además, el esfuerzo de la organización por estar más presente, acompañado de una mayor transparencia, mostrando su trabajo y fortaleciendo la cercanía con el mercado, las empresas y sus lectores.

Impacto en la reputación y retos del GEC

Jurado sostuvo que cada vez que una persona lee, ve o escucha contenidos del grupo, deposita su confianza en que la información que recibe es rigurosa y verificada. Por ello, consideró que el reconocimiento tiene un valor especial en un contexto en el que la desinformación y la polarización ponen a prueba diariamente la credibilidad de los medios.

“No es un premio que se queda en un cuadro de la oficina; es un compromiso que se renueva cada día con cada lector”, afirmó.

Sobre el impacto de la reputación en el negocio, el gerente general del Grupo El Comercio señaló que, cuando esta es genuina, puede convertirse en una ventaja para la organización. Explicó que los anunciantes buscan asociarse con marcas confiables, mientras que los mejores talentos pueden sentirse atraídos por organizaciones que respetan y las audiencias tienden a ser más leales a los medios en los que confían.

Sin embargo, también identificó desafíos para sostener esa reputación. El primero, dijo, es mantener el rigor periodístico en un ecosistema marcado por la velocidad de la información y por la presión que genera la inteligencia artificial sobre los tiempos de producción.

El segundo reto es continuar innovando en la manera de llegar a nuevas audiencias “sin diluir lo que nos hizo confiables durante más de 187 años”. A ello sumó un tercer desafío: mantener el nivel de exigencia.

“Construir reputación toma años; perderla puede tomar un solo día”, sostuvo Jurado.

Los datos de Merco

La evaluación de Merco también permite poner en contexto la posición que ocupan las empresas reconocidas en el ranking. En la revisión histórica de sus 15 años de evaluación en el Perú, el reporte identifica a las diez empresas que han mantenido un liderazgo consistente. El listado está encabezado por el Banco de Crédito del Perú (BCP), seguido por Interbank y Alicorp. Completan el Top 10 Backus, Ferreyros, BBVA, Rimac Seguros, Nestlé, Pacífico Seguros y Natura.

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Otro de los datos presentados por Merco corresponde a las fuentes de información utilizadas por la IA. Según el análisis, entre las plataformas consultadas, gestion.pe registra el mayor número de menciones, con 1,814. Le siguen gob.pe, con 949 menciones, y merco.info, con 613. El portal del Grupo El Comercio se ubica por encima de gob.pe y merco.info en este indicador, de acuerdo con los datos presentados durante la evaluación.

Los resultados forman parte de la información compartida por Merco en el marco de sus 15 años de presencia en el Perú, periodo en el que la medición ha seguido la evolución de la reputación de empresas y organizaciones en el país.

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