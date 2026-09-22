La bancada de Juntos por el Perú presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras, a fin de que se integren al régimen general.

A detalle, el PL 00419-2026-2031-CD apunta a “eliminar el tratamiento tributario preferencial a las grandes agroexportadoras”, en un contexto donde pagan el 15% del Impuesto a la Renta, a diferencia del 29.5% que tributan el resto de sectores.

Dicha tasa se extendió hasta 2035, a pesar de que se promovió su reducción paulatina en plena pandemia. Frentes como la OCDE exhortaron al Gobierno peruano a borrar esta medida porque, de mantenerse, el costo sería similar a unos S/ 20,000 millones para las arcas públicas.

¿Qué propone la medida del Congreso?

El documento plantea modificar el artículo 12 de la Ley N.º 32434. Para las empresas agrarias con ingresos superiores a 1,700 UIT, plantea una tasa de 25% durante 2027 y su incorporación al Régimen General del Impuesto a la Renta desde 2028.

Mientras que las agroexportadoras con ingresos de más de 150 UIT y hasta 1,700 UIT , la tasa del 15% se mantendría entre 2027 y 2030 y pasarían al régimen general desde 2031.

Para las compañías que permanezcan bajo la tasa de 15%, el proyecto establece un pago a cuenta de 0.8% sobre sus ingresos netos mensuales.

La propuesta congresal fija el aporte ordinario para compañías con 100 o más trabajadores o ventas superiores a 1,700 UIT en 9% para EsSalud. Para empresas de menor escala, mantiene temporalmente la tasa de 6%. Foto: difusión

Cambios en aporte a EsSalud

Desde JP apuntaron también a que las empresas agrarias que declararon 100 o más trabajadores o ventas por encima de los 1,700 UIT en el ejercicio fiscal previo vuelvan a aportar el 9% sobre las remuneraciones sujetas a la contribución.

En caso de que las empresas que no lleguen a estos dos umbrales mantendrían el aporte del 6% hasta diciembre del 2028, y desde enero 2029, pasarían al 9%.

Dicho proyecto precisa que no se modifica el régimen del Impuesto a la Renta de los pequeños productores agrarios previsto en la Ley n.º 32434. También mantiene la posibilidad de aplicar medidas de asistencia técnica, financiamiento, innovación, infraestructura y acceso a mercados dirigidas a este segmento.

Cabe acordar que la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) cuestiona las iniciativas que buscan eliminar los beneficios de la ley agraria porque pone en riesgo 2 millones de empleos en zonas rurales.

“Las empresas grandes son las que más empleo generan, y la pequeña agricultura es la que sostiene el empleo en la zona rural; ambas se verían afectadas”, sostuvo Gabriel Amaro, presidente de AGAP a Agraria.pe.