Previo a su reglamentación, legisladores del Congreso anterior presentaron hasta 8 proyectos para derogar la Ley Agraria sin éxito. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Lo intentó la izquierda del último Congreso unicameral y ahora lo retoma el bicameral. Diputados de Juntos Por el Perú (JP) y Ahora Nación (AN) han presentado dos proposiciones legislativas que buscan derogar los beneficios tributarios de la ley 32434, también conocida como la nueva Ley Agraria.

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