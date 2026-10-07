Gasolina. (Foto: AFP)
Gasolina. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de los demócratas en distritos competitivos de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio mandato, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso.

La contienda que más acapara la atención nacional es la del Distrito 1, entre el republicano Jay Feely y el demócrata Amish Shah.

“Los demócratas están recordando todos los días a los votantes que el precio de la gasolina está por lo cielos y eso es por la guerra con Irán, y los republicanos están siendo forzados a defender de alguna forma a Trump, algo que cada vez es más difícil para los republicanos lograr”, dijo a EFE el analista político Michael O’Neil.

“En cualquier otra elección podría decir que los republicanos podrían mantener este distrito, sin embargo en los últimos meses hemos visto cada vez más indicios que apuntan a una posible victoria para los demócratas”, agregó O’Neil.

Gasolina. (Foto: USI)
Gasolina. (Foto: USI)

Consumidores “ahorcados”

“Trump prometió una mejor economía, y no cumplió, hay mucha gente muy molesta. La gasolina, el precio de la comida, de los artículos básicos, nos están ahorcando a todos”, señaló a EFE Carmen Ruiz, quien hace entregas de comida y otros productos con su vehículo.

lamentó la inmigrante mexicana, que antes del inicio de la guerra ganaba unos US$ 500 semanales (444) y ahora apenas llega a los US$ 300 (266).

“Mientras tengamos el conflicto con Irán y no tengamos una solución real, los precios continuarán subiendo y bajando”, indicó a EFE Amy Cramer, profesora de Economía del Pima Community College, en Arizona.

La inconveniencia de Trump

En opinión de O’Neil, el resultado de esta competitiva contienda no tendrá nada que ver con la plataforma política de cada candidato, ya que cada uno se está postulando con una agenda «tradicional» tanto republicana como demócrata.

Subrayó que debido a la carestía, “Trump se ha convertido en una piedra amarrada al cuello de los candidatos republicanos y no ha hecho nada para ayudar a los candidatos de su partido”.

Además del Distrito 1, reestructurado en 2023 y que abarca el noroeste de Phoenix, la capital estatal, el otro escaño competitivo es el 6, donde la demócrata latina JoAnna Mendoza busca arrebatarle el puesto al republicano Juan Ciscomani, aliado de Trump.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Loreto: Minem amplía hasta el 31 de octubre la venta de gasolina de 84 octanos
Newsom redobla su apuesta por los autos eléctricos en California: así busca sostener la prohibición de vehículos a gasolina
Alza de la gasolina y guerra con Irán encarecen autos eléctricos usados en EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.