OPEP. (Foto: Reuters)
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Redacción Gestión
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La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en noviembre, por segundo mes consecutivo.

Se trata de siete socios clave de la OPEP+ que, en más de un año, han revertido de forma gradual, hasta el pasado septiembre incluido, dos recortes voluntarios del bombeo —por un total de 3.85 millones de barriles diarios (mbd)— que aplicaron en el 2023 para apuntalar los precios del crudo.

Con la decisión de este domingo, el nivel de la oferta de septiembre se mantiene congelado hasta noviembre incluido, señalaron los ministros en su declaración final.

‘Los Siete’ seguirán celebrando reuniones mensuales “para analizar las condiciones del mercado. La próxima reunión tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026″, añadieron.

Petróleo. (Foto: Bloomberg)
Petróleo. (Foto: Bloomberg)

Conferencia ministerial a finales de noviembre

Al final de ese mismo mes — el 30 de noviembre — tendrá lugar la conferencia ministerial plenaria de la totalidad de los 21 integrantes de la alianza OPEP+ para revisar los recortes que aún siguen vigentes hasta el 31 de diciembre, adoptados a fines del 2022 por un total de 2 mbd.

La prolongada y violenta crisis, y en especial los bloqueos del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, ha mermado la capacidad de producción y exportación de muchos miembros de la OPEP.

Junto a la producción de sus aliados, el volumen conjunto de los suministros (de la OPEP+) alcanzó los 38 mbd, lo que supone un 38% de la oferta mundial de crudo pronosticada por la Agencia Internacional de la Energía para todo 2026 (100.7 mbd).

OPEP.
OPEP.

La decisión de hoy era la esperada en los mercados

En otro comunicado, el JMMC, un comité ministerial interno encargado de vigilar el mercado petrolero mundial encabezado asimismo por Riad y Moscú, subrayó “la importancia crucial de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía”.

Al mismo tiempo,

“En consecuencia, el Comité subrayó que cualquier acción que menoscabe la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a las infraestructuras o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos” para estabilizar los precios y la economía mundial.

El objetivo de la medida es frenar el encarecimiento de los precios del crudo y los combustibles derivados de esta materia prima.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada hoy por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras —entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán—, lo que dio origen a la alianza OPEP+.

Con información de EFE

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