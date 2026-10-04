La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta de crudo en noviembre, por segundo mes consecutivo.

La decisión, idéntica a la adoptada hace un mes para octubre, fue pactada por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Se trata de siete socios clave de la OPEP+ que, en más de un año, han revertido de forma gradual, hasta el pasado septiembre incluido, dos recortes voluntarios del bombeo —por un total de 3.85 millones de barriles diarios (mbd)— que aplicaron en el 2023 para apuntalar los precios del crudo.

Con la decisión de este domingo, el nivel de la oferta de septiembre se mantiene congelado hasta noviembre incluido, señalaron los ministros en su declaración final.

‘Los Siete’ seguirán celebrando reuniones mensuales “para analizar las condiciones del mercado. La próxima reunión tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026″, añadieron.

Petróleo. (Foto: Bloomberg)

Conferencia ministerial a finales de noviembre

Al final de ese mismo mes — el 30 de noviembre — tendrá lugar la conferencia ministerial plenaria de la totalidad de los 21 integrantes de la alianza OPEP+ para revisar los recortes que aún siguen vigentes hasta el 31 de diciembre, adoptados a fines del 2022 por un total de 2 mbd.

El objetivo será fijar nuevas cuotas de producción a partir del 1 de enero de 2027 que reflejen mejor la realidad, ya que se ha abierto una brecha entre las cifras sobre el papel y el bombeo físico debido a las perturbaciones de los suministros del golfo Pérsico causadas por las guerras de Irán y Yemen.

La prolongada y violenta crisis, y en especial los bloqueos del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, ha mermado la capacidad de producción y exportación de muchos miembros de la OPEP.

Según los últimos cálculos publicados por la organización, en agosto la producción total del grupo se situó en 24 mbd, nivel que, si bien aumentó un 1.46% respecto al mes anterior, es un 15% inferior al de enero, justo antes de que comenzaran los ataques de EE. UU. e Israel a Irán que provocaron la guerra.

Junto a la producción de sus aliados, el volumen conjunto de los suministros (de la OPEP+) alcanzó los 38 mbd, lo que supone un 38% de la oferta mundial de crudo pronosticada por la Agencia Internacional de la Energía para todo 2026 (100.7 mbd).

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OPEP.

La decisión de hoy era la esperada en los mercados

En otro comunicado, el JMMC, un comité ministerial interno encargado de vigilar el mercado petrolero mundial encabezado asimismo por Riad y Moscú, subrayó “la importancia crucial de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía”.

Al mismo tiempo, expresó su preocupación por los ataques a las infraestructuras energéticas, ya que “la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro”.

“En consecuencia, el Comité subrayó que cualquier acción que menoscabe la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a las infraestructuras o la interrupción de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos” para estabilizar los precios y la economía mundial.

El objetivo de la medida es frenar el encarecimiento de los precios del crudo y los combustibles derivados de esta materia prima.

El precio del barril del petróleo Brent, referente en Europa, cerró la semana a US$ 102.25 en Londres, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI), la referencia en América, terminó la sesión del viernes en Nueva York en US$ 91.11.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está integrada hoy por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras —entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán—, lo que dio origen a la alianza OPEP+.

Con información de EFE