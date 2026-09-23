El mayor productor de petróleo en Perú, Petrotal, reanudó la perforación de pozos de desarrollo en el campo Bretaña del Lote 95 (Loreto) el pasado 21 de setiembre, adelantándose así una semana al calendario inicial, que proyectaba reiniciar los trabajos en el mes de octubre.

Con la ejecución del pozo horizontal 25H y los otros siete pozos contemplados en esta nueva fase de su programa de desarrollo, la empresa prevé un crecimiento significativo de su producción en los próximos 12 meses.

El 25H es el vigésimo pozo horizontal que Petrotal perfora en Bretaña y el primero que realiza con la plataforma E-2027. Su perforación y culminación tomará aproximadamente ocho semanas, y representa una inversión de US$15 millones.

“La reanudación de la perforación de pozos en Bretaña es la culminación de meses de arduo trabajo de nuestro equipo de operaciones y es el primer paso para restablecer y mantener una producción de 20,000 barriles de petróleo diarios (bopd, por sus siglas en inglés)”, señaló Manolo Zúñiga, presidente y CEO de Petrotal.

En obras realizadas recientemente, la empresa destacó que la capacidad de inyección de agua del campo Bretaña, en promedio, aumentó a 190,000 barriles al día, tras la estimulación de pozos reinyectores que finalizó a inicios de setiembre, sin incidentes ni contratiempos.

La producción promedio del campo Bretaña alcanzó un promedio de 11,960 bopd en septiembre de 2026.

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Producción de campo Bretaña en septiembre

El incremento de la capacidad de inyección de agua en el campo Bretaña contribuyó a que la producción promedio de ese yacimiento de hidrocarburos alcanzara un promedio de 11,960 bopd en septiembre, lo que representa un aumento de 600 bopd respecto al mes anterior.

De otro lado, Petrotal indicó que los aportes al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5), desde enero de 2022 a agosto de 2026, superaron los S/128 millones.

De igual forma, las transferencias de canon y sobrecanon petrolero para la Municipalidad Distrital de Puinahua sumaron S/16.3 millones entre enero y agosto, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La principal fuente de estos recursos, que permiten ejecutar obras públicas, es la producción del campo Bretaña.