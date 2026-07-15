La petrolera PetroTal registró una producción promedio de 13,726 barriles de petróleo por día (bopd) durante el primer semestre de 2026, volumen que superó la meta anual de 12,000 barriles diarios prevista por la compañía. Con estos resultados, la empresa se prepara para ejecutar nuevas inversiones en el Campo Bretaña, ubicado en el Lote 95, en Loreto.

Durante el segundo trimestre del año, la producción promedio alcanzó los 12,557 barriles diarios, impulsada principalmente por la operación del Campo Bretaña, situado en el distrito de Puinahua. Este yacimiento concentra la mayor parte de la producción de la empresa.

Tras el desempeño obtenido en la primera mitad del año, PetroTal afirmó que cuenta con una mayor disponibilidad de caja, impulsada por sus resultados operativos, la venta del taladro Amazonía-1 y el contexto favorable de los precios internacionales del petróleo. Estos recursos respaldarán las inversiones previstas para el segundo semestre.

Entre julio y septiembre, la empresa reemplazará bombas y tuberías en cuatro pozos del Campo Bretaña. (Foto: PetroTal)

Desarrollo y obras en Puinahua

Como parte de ese plan, entre julio y septiembre la compañía reemplazará bombas y tuberías en al menos cuatro pozos del Campo Bretaña. Estas labores se realizarán antes del inicio de una nueva campaña de perforación programada para octubre, con la que busca sostener sus niveles de producción.

En paralelo a sus operaciones, la empresa informó que todas las localidades y comunidades del distrito de Puinahua contarán con acceso a internet y cobertura de telefonía móvil mediante un proyecto financiado con recursos del Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5).

Según la compañía, los aportes acumulados al Fondo 2.5 superaron los S/117 millones a junio de este año. Estos recursos son administrados por representantes de la población, Perupetro y la Municipalidad Distrital de Puinahua para financiar iniciativas de desarrollo en la zona de influencia del Campo Bretaña.

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A ello se suma que, entre enero y junio de 2026, el distrito de Puinahua recibió aproximadamente S/12 millones por concepto de canon y sobrecanon petrolero, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas. La producción del Campo Bretaña constituye la principal fuente de estos recursos, destinados a financiar infraestructura pública y otras obras locales.

PetroTal también informó que el modelo de desarrollo implementado en el Lote 95 será replicado en el Lote 131, operado por Ucawa Energy con respaldo de la petrolera, luego de la modificación del contrato de licencia aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 007-2026-EM.

Con este cambio, el aporte al fondo de desarrollo del Lote 131 aumentará de 1.5% a 2.5% del valor de la producción fiscalizada de petróleo. La modificación replica el esquema aplicado en el Lote 95 y busca fortalecer el financiamiento de proyectos y el ahorro para las comunidades ubicadas en el área de influencia de las operaciones.

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