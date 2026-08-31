En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que contempla dos acciones para optimizar la operación del Lote 95.

La primera medida consiste en trasladar los cuatro pozos productores previstos inicialmente en la plataforma L2 Sur hacia la plataforma L2 Oeste. La segunda acción plantea el reacondicionamiento de tres pozos productores existentes en la plataforma L2 para convertirlos en pozos reinyectores de agua de producción .

Operaciones de Petrotal.

¿Qué acciones concretas se hará en el Lote 95?

El ITS indica que la reubicación propuesta contempla trasladar cuatro de los 32 pozos productores previstos para la plataforma L2 Sur hacia la plataforma L2 Oeste , que ya se encuentra instalada. El cambio responde a la decisión de aprovechar una infraestructura existente para desarrollar estos pozos, mientras que la Plataforma L2 Sur todavía no ha sido habilitada y tiene previsto iniciar la perforación de sus pozos entre 2028 y 2035.

Con esta modificación, los cuatro pozos pasarán a desarrollarse en la L2 Oeste, permitiendo a Petrotal avanzar con su desarrollo desde una plataforma que ya cuenta con las instalaciones necesarias para su operación. La compañía señala que los pozos reubicados se mantendrán dentro de un área que ya fue intervenida y evaluada ambientalmente.

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El traslado, además, no implica aumentar la cantidad de pozos aprobados ni ampliar la plataforma L2 Oeste . Se trata, por tanto, de un cambio en la ubicación de cuatro pozos que busca aprovechar la infraestructura existente y optimizar el desarrollo de la producción del Lote 95.

En cuanto a convertir tres pozos productores de la plataforma L2 del campo Bretaña Norte, en pozos reinyectores de agua de producción entre 2027 y 2028 , el ITS relata que la medida busca atender una de las principales limitaciones actuales del campo: la capacidad para reinyectar el agua que resulta del proceso de producción de petróleo. Al cierre de junio de 2026, el campo tenía un potencial de 18,000 barriles de petróleo por día, pero producía alrededor de 11,000 barriles debido, entre otros factores, a esta restricción.

En concreto, la conversión de estos tres pozos se realizará mediante trabajos de reacondicionamiento, una alternativa que permitirá aumentar la capacidad de inyección antes de la perforación de nuevos pozos prevista en la plataforma L2-Sur. El cronograma de la empresa contempla convertir un pozo en 2027 y los otros dos en 2028, con lo que la capacidad de reinyección en la Locación 2 pasaría de 200,000 a aproximadamente 350,000 barriles de agua por día.

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La empresa señala que esta conversión no reemplaza la futura perforación de los ocho pozos reinyectores contemplados en la modificación del estudio de impacto ambiental, sino que permitirá atender la necesidad de inyección en el corto y mediano plazo. El ITS aclara que para la operación y mantenimiento se usarán las instalaciones existentes y las previstas en el proyecto aprobado, mientras que el abandono de los pozos e instalaciones se realizará al término de su vida útil, conforme a la normativa vigente.

PetroTal plantea mejoras para operación en Lote 95.

¿Cuánta inversión demandará ambas mejoras?

La inversión estimada para ambas acciones planteadas por Petrotal asciende a US$ 83.5 millones , de los cuales US$ 4.5 millones corresponden a la conversión de tres pozos productores en pozos reinyectores y US$ 79.05 millones a la reubicación de cuatro pozos productores desde la plataforma L2 Sur hacia la plataforma L2 Oeste, incluyendo su perforación.

Según el cronograma presentado por la compañía, las actividades para la reubicación de los cuatro pozos en la plataforma L2 Oeste están previstas para iniciarse en noviembre de 2026.

En paralelo, la conversión de los tres pozos productores a reinyectores se desarrollará entre 2027 y 2028, mediante tres intervenciones, cada una con una duración estimada de un mes. El cronograma contempla primero los trabajos de retiro de la tubería de producción y acondicionamiento de los pozos, para luego habilitarlos para la reinyección de agua de producción.

Una vez convertidos, los pozos pasarán a una etapa de operación y mantenimiento, prevista dentro del horizonte del proyecto, mientras que su abandono se realizará al término de su vida útil.