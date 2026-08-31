El Poder Ejecutivo aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 95 (Loreto), una de las áreas estratégicas para la producción petrolera en el país.
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Redacción Gestión
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Petrotal registró una producción promedio de 13,726 barriles de petróleo por día (bopd) durante el primer semestre de 2026, volumen que superó la meta anual de 12,000 barriles diarios prevista por la compañía. Ante este escenario, la petrolera contempla nuevas inversiones en el Lote 95 (Loreto). ¿Qué acciones tiene previstas?

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