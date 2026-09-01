Aunque la producción petrolera y la pesca se contrajeron, la electricidad y consumo interno de cemento mostraron avances, reportó el INEI (Foto: Andina)
Aunque la producción petrolera y la pesca se contrajeron, la electricidad y consumo interno de cemento mostraron avances, reportó el INEI (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La volvió a terreno negativo con una caída de 5.10% en julio, según el último informe “Avance Coyuntural de la Actividad Económica” del .

Si bien había mejorado ligeramente en mayo y junio, el rubro volvió a contraerse ante una menor producción de petróleo crudo, que cayó 23.7%, y de líquidos de gas natural, que disminuyó 2.2%.

La caída de la producción de estuvo explicada por la menor extracción de PetroTal Perú en el lote 95, debido a trabajos en pozos del Campo Bretaña que contemplaron el reemplazo de bombas y tuberías.

A ello se sumó una menor actividad de Petroperú en el lote Z-69, Vigo Energy en el lote Z-1, UNNA Energía en el lote IV y Upland Oil and Gas LLC en el lote 8, entre otras empresas.

En el caso de los líquidos de gas natural, la caída estuvo relacionada a la menor extracción de Pluspetrol Perú Corporation en el lote 88, Repsol en el lote 57 y Petroperú en el lote Z-69.

La caída de la producción de petróleo estuvo explicada, en parte, por la menor extracción de PetroTal Perú en el lote 95.
La caída de la producción de petróleo estuvo explicada, en parte, por la menor extracción de PetroTal Perú en el lote 95.

Pesca también en rojo

Otro de los sectores que mostró un resultado negativo en julio fue , cuya producción se redujo 27.44%. Está es su tercera caída consecutiva en lo que va del 2026 en un contexto donde el fenómeno de El Niño ha elevado la temperatura del mar y ha alejado el recurso anchoveta.

Este retroceso se explicó principalmente por la menor captura de especies de origen marítimo (-29.07%) destinada al consumo humano indirecto, es decir, a la elaboración de harina y aceite de pescado.

El principal recurso para ese consumo es la , que alcanzó apenas 2,496 toneladas en julio. Esto implica que la captura cayó 99.1% ante la suspensión de la pesca de esta especie en la zona norte-centro.

En contraste, la pesca destinada al consumo humano directo aumentó 49.62% debido a una mayor disponibilidad de especies para congelado y para consumo en estado fresco.

Sin embargo, durante el mes también cayó en 15.07% la pesca continental debido a menores volúmenes desembarcados para consumo en estado fresco, congelado y curado.

Pesca en jaque por El Niño. Foto: Produce, Mejorada con IA.
Pesca en jaque por El Niño. Foto: Produce, Mejorada con IA.

Los sectores que avanzan

En contraste con los sectores que continúan en rojo, el desempeño de la alcanzó un crecimiento de 7.83% en julio.

El avance estuvo impulsado por la producción de origen termoeléctrico, que aumentó 18.86%, y por la generación de origen eólico-solar, que creció 11.97%. En cambio, la generación hidroeléctrica disminuyó 4.92%.

Entre las principales empresas que incrementaron su producción estuvieron:

  • Termoselva
  • Enel Generación Piura
  • Empresa de Generación Eléctrica del Sur
  • Termochilca
  • Orygen Perú
  • Empresa de Generación Eléctrica Huanza
  • Engie Energía Perú

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