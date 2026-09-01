La producción de hidrocarburos volvió a terreno negativo con una caída de 5.10% en julio, según el último informe “Avance Coyuntural de la Actividad Económica” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Si bien había mejorado ligeramente en mayo y junio, el rubro volvió a contraerse ante una menor producción de petróleo crudo, que cayó 23.7%, y de líquidos de gas natural, que disminuyó 2.2%.
La caída de la producción de petróleo estuvo explicada por la menor extracción de PetroTal Perú en el lote 95, debido a trabajos en pozos del Campo Bretaña que contemplaron el reemplazo de bombas y tuberías.
A ello se sumó una menor actividad de Petroperú en el lote Z-69, Vigo Energy en el lote Z-1, UNNA Energía en el lote IV y Upland Oil and Gas LLC en el lote 8, entre otras empresas.
En el caso de los líquidos de gas natural, la caída estuvo relacionada a la menor extracción de Pluspetrol Perú Corporation en el lote 88, Repsol en el lote 57 y Petroperú en el lote Z-69.
Pesca también en rojo
Otro de los sectores que mostró un resultado negativo en julio fue pesca, cuya producción se redujo 27.44%. Está es su tercera caída consecutiva en lo que va del 2026 en un contexto donde el fenómeno de El Niño ha elevado la temperatura del mar y ha alejado el recurso anchoveta.
Este retroceso se explicó principalmente por la menor captura de especies de origen marítimo (-29.07%) destinada al consumo humano indirecto, es decir, a la elaboración de harina y aceite de pescado.
El principal recurso para ese consumo es la anchoveta, que alcanzó apenas 2,496 toneladas en julio. Esto implica que la captura cayó 99.1% ante la suspensión de la pesca de esta especie en la zona norte-centro.
En contraste, la pesca destinada al consumo humano directo aumentó 49.62% debido a una mayor disponibilidad de especies para congelado y para consumo en estado fresco.
Sin embargo, durante el mes también cayó en 15.07% la pesca continental debido a menores volúmenes desembarcados para consumo en estado fresco, congelado y curado.
Los sectores que avanzan
En contraste con los sectores que continúan en rojo, el desempeño de la producción eléctrica alcanzó un crecimiento de 7.83% en julio.
El avance estuvo impulsado por la producción de origen termoeléctrico, que aumentó 18.86%, y por la generación de origen eólico-solar, que creció 11.97%. En cambio, la generación hidroeléctrica disminuyó 4.92%.
Entre las principales empresas que incrementaron su producción estuvieron:
- Termoselva
- Enel Generación Piura
- Empresa de Generación Eléctrica del Sur
- Termochilca
- Orygen Perú
- Empresa de Generación Eléctrica Huanza
- Engie Energía Perú
Otro indicador que mejoró fue el de consumo interno de cemento, que aumentó 10.17% en julio, lo que evidenciaría un buen desempeño en el rubro de construcción.