Petróleo supera pico de US$ 100 otra vez. (Foto: Reuters)
Petróleo supera pico de US$ 100 otra vez. (Foto: Reuters)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La cotización del petróleo Brent volvió a superar el pico de los US$ 100 por barril, el último miércoles 09 de septiembre. Esta es la tercera vez que se ubica en este nivel en lo que va del 2026, tras el agravamiento en la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

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