Mientras tanto, en el Perú la producción de crudo y derivados retomó en el último mes una tendencia de caída. Así, el país parece cada vez más dependiente de las importaciones de combustibles a mayor costo.

Según data de Perupetro, revisada por este diario, en agosto último la producción petrolera nacional alcanzó los 39,015 barriles en promedio diario, un volumen que significó una caída de 10.85% comparado con los 43,765 barriles en promedio por día que se extrajo en igual mes del 2025.

Con el resultado de agosto, la explotación local de crudo retomó una tendencia declinante, registrando una caída por segundo mes consecutivo (se había contraído 23.7% en julio), luego de las ligeras mejoras que registrara en mayo y junio de este año.

Evolución de la producción de petróleo hasta agosto 2026. Fuente : Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

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¿Por qué cayó la producción?

Si se compara la producción de agosto de 2026 con la de igual mes de 2025, la conclusión es que la extracción del “oro negro” habría declinado en 11 de un total de 17 lotes que reportaban actividad fiscalizada.

En esa relación, la mayor caída la registró el Lote 95, de Petrotal, que alcanzó los 11,172 barriles en promedio diario (bpd), cantidad menor en 35.70% que los 17,374 bpd de agosto del año pasado.

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A su vez se contrajo el volumen de crudo extraído de los lotes X (-2.54%), IV (-23.62%), Z-69 (-0.58%), el Lote III (-9.25%), el Lote XIII (-16.84%), entre otros, caída que no pudo ser compensada por el aumento en producción de los lotes 8, VII, VI, IX y V.

Según un análisis de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en el octavo mes del año, la producción en las principales zonas petroleras del país, como la de Loreto, se redujo 22% y en Piura cayó 2% interanual.

Asimismo, ese gremio observó que la producción de líquidos de gas natural (que son insumo para la producción de gas licuado de petróleo -GLP-), en agosto alcanzó los 74,100 barriles en promedio diario, volumen inferior en 3.1% comparado con igual mes del 2025, debido a la menor extracción de los lotes 88 y 56.

producción de petróleo por principales empresas en Perú. Fuente : Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Producción de derivados también cae

A su vez, de acuerdo con el Análisis Económico Semanal de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), también está mermando la producción local de derivados del petróleo.

Así, refiere que la producción local de gasohol regular alcanzó los 19,740 barriles diarios (bd) a inicios de setiembre, es decir se contrajo respecto al volumen extraído en enero (31,000 bd) en tanto que su importación aumentó en 15,360 bd.

Asimismo, refiere que la producción nacional de GLP a inicios de este mes se encontraba en aproximadamente 67,000 barriles diarios (bd), mientras en enero estaba en cerca de 70,000 bd, al tiempo que ahora su importación alcanza los 15,000 bd, si bien en enero era de 10,000 bd.

producción de líquidos de gas natural a agosto 2026. Fuente: SNMPE

Demanda récord

A la vez, refiere que la producción promedio de diésel, al 4 de este mes, se encontraba en 120,000 barriles por día, el mismo volumen que tenía en enero del 2026.

Pese a esta caída continua en la producción local de crudo y derivados, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a mayo pasado ya las ventas (demanda) de combustibles en el Perú habrían superado los 315,000 barriles diarios, una cifra récord.

Mientras tanto, la refinación local (oferta) de derivados del petróleo registraba a mayo un volumen menor a los 200,000 barriles por día, mostrando una declinación desde el 2025, pese a haber pasado tres años de haberse anunciado la operación plena de la nueva refinería Talara.

Evolución de la demanda (ventas) de combustibles en el país, versus la refinación local, a mayo 2026. Fuente: Perupetro

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Inversiones también a la baja

Por otro lado, las cifras de Perupetro muestran que las inversiones del sector hidrocarburos de enero a mayo, que alcanzaron los US$128.1 millones, sufrieron una merma de 27.13% en comparación con los US$175.9 millones logrados en los primeros cinco meses del 2025.

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De ese valor acumulado, la mayor contracción se registró en el gasto en exploración, que del primero al quinto me del año solo contabilizó US$1.3 millones.

Ese monto resulta inferior en 68.44% con respecto a los US$4.1 millones reportados en exploracion en similar lapso del 2025, mientras el gasto en producción declinó en -26.1% (con US$126.8 millones).

demanda de combustibles a julio 2026. Fuente: Osinergmin

De hecho, de los 16 pozos de hidrocarburos perforados a junio del 2026, quince eran para aumentar producción y apenas uno era exploratorio (en el Lote XIII de Olympic) todos ellos ubicados en la costa norte, pero ninguno en la selva.

¿Es posible reactivar al sector?

Carlos González Ávila, gerente general de Enerconsult S.A., refirió a Gestión que la disparada del precio del crudo a US$100 por barril complica la economía nacional, pues cada vez importamos más y a mayor precio, ante lo cual consideró que el Gobierno de Fujimori debe adoptar ya medidas para enfrentar esta crisis.

En principio, para atraer mayores inversiones al sector hidrocarburos consideró necesario modificar diversas normas que regulan esa actividad, comenzando por homologar la ley del canon petrolero con el gas natural, de forma que se elimine la tasa no menor al 18.75% a cobrar de canon sobre el valor de la producción petrolífera.

Señaló que la existencia de esa tasa es lo que motiva a Perupetro a firmar contratos con regalías altas, que están por encima del 25% y pueden llegar hasta el 50%, como se aplica en algunos lotes petroleros en Talara, desincentivando la llegada de inversionistas, recordando que en Colombia, Argentina y Brasil se aplican tasas del 5, 8, 10 a 12%.