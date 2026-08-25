Se necesitan puntos más descentralizados para el transporte de GLP, señalan desde la SPGL. Foto: difusión
Se necesitan puntos más descentralizados para el transporte de GLP, señalan desde la SPGL. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Tras los deslizamientos y huaicos que afectaron varios tramos en el sur del Perú, de acuerdo con la Sociedad Peruana de Gas Licuado.

Jovan Pastor, presidente de la SPGL, resaltó la importancia del estado de emergencia para atender la escasez de combustible, aunque advirtió que

Así, tras la regularización del flujo de combustibles en el sur, Pastor señaló que no hay un incremento generalizado de precios.

A su criterio, las vías alternas a la costa estresaron ; por lo que planteó descentralizar los puntos de almacenamiento y distribución, que ahora están concentrados entre Pisco y Callao.

El GLP atiende al 70% de las familias peruanas. Foto: pexels
El GLP atiende al 70% de las familias peruanas. Foto: pexels

“Desde Tumbes hasta Tacna son más de 3,000 kilómetros de costa, y desde esas zonas, se abastece (de GLP) a la sierra y la selva. Esta infraestructura (fuera de Lima y Pisco) no existe”, comentó a Canal N.

Pastor destacó la importancia de estabilidad jurídica, reglas claras y una modernización de la legislación de hidrocarburos para promover las inversiones que materialicen la infraestructura requerida.

“Estos terminales de almacenamiento existen en combustibles líquidos, que encontramos de Talara a Ilo, grandes tanques que reciben el combustible por transporte terrestre o en buques”, dijo.

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