En las últimas elecciones regionales y municipales 2026, los peruanos acudimos a las urnas para definir a más de 13,123 autoridades, entre las que destacan gobernadores y alcaldes. De acuerdo con el conteo que realiza la ONPE, ya se puede esbozar el mapa político en zonas castigadas por la pobreza monetaria y la minería ilegal, dos de los problemas más graves del Perú.

Las nuevas autoridades en las zonas más pobres

En cifras del INEI, la pobreza alcanzó al 25.7% de los peruanos durante el 2025 —más de 8.8 millones de personas, aún por encima del nivel prepandemia—. Entre las regiones con mayor porcentaje de población pobre están Cajamarca (41%), Loreto (40%), Puno (37.5%), Pasco (36.4%) y Huánuco (35.7%).

Según las actas contabilizadas que se acercan al 100%, los partidos políticos que se perfilan a gobernar en las regiones más pobres son:

Cajamarca: Somos Perú (29.659%). Le sigue Alianza para el Progreso (23.151%).

Loreto: Somos Perú (27.785%), APP (24.116%).

Puno: ASÍ - Juntos por el Perú (22.488%), Ahora Nación (21.224%)

Pasco: Frente de la Esperanza (28.528%), Podemos Perú (24.353%)

Huánuco: País para Todos (31.879%).

Cajamarca es la región con mayor tasa de pobreza monetaria, según el INEI. Somos Perú gobernará este departamento. Foto: ONPE

Vale acotar que en las regiones se realizará segunda vuelta siempre y cuando una organización no supere el 30% de los votos. Esta segunda vuelta se realizará el domingo 29 de noviembre. De este puñado, solo en Huánuco se tiene la certeza de que gobernará el partido que promocionó Carlos Álvarez en las elecciones presidenciales.

Mientras que en los distritos más pobres, según la última encuesta nacional del 2018, los peruanos decidieron por:

Uchuraccay (Huanta, Ayacucho): Podemos Perú 52.670%.

Oxamarca (Celendín, Cajamarca): Somos Perú 55.864%.

Anguía (Chota, Cajamarca): Perú Primero 29.530%.

Resultados ERM 2026 en regiones golpeadas por la minería ilegal

En lo que concierne a minería ilegal —problema asociado al crimen organizado que ha cobrado decenas de vidas en los últimos años—, los ciudadanos de regiones como Madre de Dios, La Libertad, Ucayali y Piura votaron así:

Madre de Dios

Madre de Dios, declarada en emergencia para luchar contra la minería y tala ilegal, optó por el candidato Simón Horna, de Ahora Nación (36.178%).

En la provincia de Tambopata, los distritos Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, a merced de las actividades ilícitas, también apostaron por Ahora Nación (37.631%), lo mismo en la provincia de Manu (25.102%).

La Libertad

La Libertad se perfila a una segunda vuelta para elegir al gobernador regional, considerando que Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) y Elías Rodríguez (Podemos Perú) están en torno al 24%.

En Pataz, provincia manchada por la violencia de la minería ilegal, tiene a Somos Perú (47.112%) como la agrupación más votada.

La Libertad, una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado y la minería ilegal, decidirá en segunda vuelta a su nuevo gobernador. Foto: ONPE

Loreto

En Loreto, especialmente en las provincias de Maynas y Dátem del Marañón, el partido más votado —de momento— es Alianza para el Progreso (APP), con 34.388% y 36.471%, respectivamente.

En esta región se ha documentado la presencia de minería ilegal en la cuenca del Nanay y el Marañón, que se traduce en la deforestación de centenares de hectáreas.

Amazonas

Los ríos Cenepa y Santiago figuran entre los más impactados por dragas en la Amazonía norte. A nivel regional, se daría una segunda vuelta entre Somos Perú (25.92%) y Movimiento Regional Amazonense (23.64%). A nivel provincial, Somos Perú lidera con 39.3% en Condorcanqui.

Huánuco

País para Todos (38%) también asumirá la municipalidad provincial de Puerto Inca, cuyos distritos Puerto Inca y Yuyapichis figuran en las carpetas fiscales sobre abastecimiento de combustible para minería ilegal.

Ucayali

En Ucayali, Somos Perú tiene la mayoría de los votos contabilizados con 34.342%, seguido muy de lejos por Renovación Popular (21.432%).

A nivel provincial, Padre Abad también tendrá un gobierno municipal de Somos Perú (34.12%), mientras que en el distrito de Curimaná, Renovación Popular arremetió con 40% de los votos.

Puno

Tras el operativo contra la minería ilegal en Antahuila y La Rinconada, el distrito de Ananea eligió a ASÍ - Juntos por el Perú como nueva autoridad municipal (26.957%).

Piura

Reynaldo Hilbck (Alianza para el Progreso) pasó a la segunda vuelta con 22.039% de los votos, y aguarda entre Guillermo La Torre (Podemos Perú) y Santiago Paz (Somos Perú).

En Ayabaca, provincia incorporada como zona de emergencia fronteriza ante el contrabando y minería ilegal, optó por el partido Fuerza Regional (45.7%); mientras que en Tambogrande, Perú Primero encabeza con 33.468%.

Los resultados recogidos, en base a datos de las actas contabilizadas por la ONPE, muestran a Somos Perú como la agrupación con mayor presencia entre los territorios analizados, mientras Alianza para el Progreso mantiene competitividad en el norte y la Amazonía.