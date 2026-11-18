El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId). Con esto, se permitirá que peruanos lleven su identificación en el celular “con total seguridad”, resaltó la entidad. Es más, subrayó que la nueva alternativa digital tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico.

El DNI digital, que podrá descargarse en un celular mediante la aplicación Perú Pass, podrá utilizarse de manera voluntaria y adicional para acreditar la identidad , tanto en trámites presenciales, así como virtuales, siempre mediante mecanismos seguros de verificación, ya que se encuentra protegido criptográficamente.

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, destacó que una de las principales características del DNI Digital es que el ciudadano mantendrá el control exclusivo de su información personal. Así, cada vez que necesite identificarse podrá compartir únicamente los datos que le soliciten para realizar un trámite, autorizando su visualización mediante reconocimiento biométrico o un código PIN del equipo celular. De esta manera, tendrá mayor control sobre su información personal y su privacidad.

Vale decir que el DNI digital contiene la misma información que aparece en el documento físico: nombres y apellidos, número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, lugar de nacimiento, ubigeo y fotografía.

Para su funcionamiento, el Reniec ha definido un modelo de confianza, en el cual interactúa tres actores: la entidad como emisor del DNId; el ciudadano titular y el verificador, que son las entidades públicas o privadas que requieran verificar la identidad del ciudadano.

Esto se da en el marco del Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital, que establece expresamente que las entidades públicas deben implementar y prestar servicios digitales para facilitar los trámites y las gestiones de los ciudadanos.

Vale decir que el DNI digital contiene la misma información que aparece en el documento físico: nombres y apellidos, número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, lugar de nacimiento, ubigeo y fotografía.| Foto: Andina

¿Cómo obtener el DNId?

Los requisitos para obtener el DNI Digital es ser peruano, tener 18 años o más y contar con el DNI físico vigente (convencional o electrónico), de acuerdo a los Lineamientos para la emisión y uso del DNId aprobados mediante Resolución Jefatural N° D000012-2026-2026-RENIEC/JNAC.

Para obtener el documento digital es necesario instalar la billetera digital Perú Pass, donde se almacena el DNId; asimismo, es necesario descargar la última versión del ID Perú, para verificar la identidad.

Por ello, también es necesario contar con un teléfono inteligente compatible con Android 12+ o iOS 16+ con cámara de 8MP, almacenamiento disponible de 200MB; internet móvil estable y mínimo 4GB de memoria RAM.

Una vez descargadas las aplicaciones oficiales, se deberá:

Ingresar a Perú Pass. Crear un código de seguridad personal de seis dígitos. Seleccionar la opción “Obtener DNId”. Completar el proceso de validación de identidad, que incluye la lectura de la zona MRZ del DNI físico, la verificación biométrica de la huella dactilar y la validación biométrica facial mediante la aplicación ID Perú. Finalizada la validación, el DNId quedará habilitado en el dispositivo.

La versión digital tendrá vigencia de un año y coexistirá con el DNI azul y el DNI electrónico. Para menores de 18 años, solo los padres podrán descargar en su celular el DNI digital de sus hijos.

¿Qué pasa si pierdes o te roban el celular? El usuario debe solicitar la revocación de su DNId a través de la plataforma web del Reniec. Luego, si lo desea, podrá descargar un nuevo DNI Digital en otro equipo.

“Cabe reiterar que ninguna transmisión de los datos ocurre de forma automática; siempre debes autorizarla expresamente, y puedes elegir exactamente qué atributo compartir en cada trámite”, advirtió Reniec.