El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aseguró que la información de los ciudadanos se mantiene íntegra y protegida tras la interrupción de sus servicios por una sobrecarga eléctrica que afectó sus servidores.

La entidad precisó que los datos almacenados no resultaron comprometidos durante el incidente y garantizó su resguardo.

Mediante un comunicado difundido, explicó que la suspensión respondió a la aplicación de protocolos de seguridad tecnológicos e informáticos para proteger sus sistemas y evitar riesgos en la información.

Asimismo, señaló que se cuenta con sistemas de contingencia y mecanismos de seguridad destinados a resguardar la información institucional ante este tipo de situaciones.

La interrupción temporal permitió activar esas medidas y realizar un reinicio seguro de las plataformas que utiliza en todo el país.

Por otro lado, los servicios se recuperaron progresivamente y, según lo reportado, todas las plataformas del Reniec ya se encontraban operativas a nivel nacional.