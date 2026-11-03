Reniec asegura resguardo de información ciudadana tras interrupción de servicios. (Foto: GEC)
Reniec asegura resguardo de información ciudadana tras interrupción de servicios. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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tras la interrupción de sus servicios por una sobrecarga eléctrica que afectó sus servidores.

La entidad precisó que

Mediante un comunicado difundido, explicó que la suspensión respondió a la aplicación de protocolos de seguridad tecnológicos e informáticos para proteger sus sistemas y evitar riesgos en la información.

ante este tipo de situaciones.

La interrupción temporal permitió activar esas medidas y realizar un reinicio seguro de las plataformas que utiliza en todo el país.

Por otro lado, los servicios se recuperaron progresivamente y, según lo reportado, todas las plataformas del Reniec ya se encontraban operativas a nivel nacional.

La entidad descartó que los datos fueran comprometidos y confirmó el restablecimiento de todas sus plataformas a nivel nacional.| Foto: Andina
La entidad descartó que los datos fueran comprometidos y confirmó el restablecimiento de todas sus plataformas a nivel nacional.| Foto: Andina

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