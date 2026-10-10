La nueva fecha reemplaza la prevista inicialmente para el 29 de noviembre. La ONPE había anunciado que solicitaría reconsiderar el plazo al advertir que reducía en una semana su planificación. (Foto: Andina)
La nueva fecha reemplaza la prevista inicialmente para el 29 de noviembre. La ONPE había anunciado que solicitaría reconsiderar el plazo al advertir que reducía en una semana su planificación. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 6 de diciembre de 2026 como nueva fecha para la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026,

“Fijar el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso obtenga no menos de 30% de los votos válidos”, señaló el acuerdo del organismo.

Para concretar la medida, el JNE solicitará oportunamente a la presidenta de la República la convocatoria correspondiente, conforme al marco normativo vigente.

Asimismo, el tribunal dispuso que sus órganos y los Jurados Electorales Especiales atiendan con prontitud las actuaciones jurisdiccionales y administrativas relacionadas con el proceso, a fin de garantizar la proclamación oportuna de las autoridades electas.

El acuerdo fue remitido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

También se comunicó a la Contraloría General de la República, al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

¿Por qué cambió la fecha?

El jefe interino de la entidad, Bernardo Pachas, anunció que solicitaría reconsiderar la medida, al advertir que el cambio reducía en una semana el plazo previsto en la planificación original del organismo encargado de organizar los comicios.

Por su parte, el JNE sustentó la modificación en la información histórica de las elecciones regionales y el avance del cómputo de actas.

Según el organismo electoral, el número de circunscripciones que requerirían una segunda vuelta podría superar el registrado en procesos anteriores.

Este escenario supondría una mayor complejidad organizativa y logística, por lo que el JNE consideró necesario contar con tiempo suficiente para ejecutar las actividades preparatorias, gestionar la contratación de bienes y servicios y garantizar la producción y distribución del material electoral en todos los locales de votación.

El Jurado Nacional de Elecciones recordó que este lunes 12 de octubre vence el plazo para renunciar a cargos de gobernadores y alcaldes. (Foto: JNE)
El Jurado Nacional de Elecciones recordó que este lunes 12 de octubre vence el plazo para renunciar a cargos de gobernadores y alcaldes. (Foto: JNE)

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