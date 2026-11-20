El desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) durante 2026 ha puesto nuevamente en atención las alternativas disponibles para los inversionistas. Al 16 de noviembre, el índice MSCI NUAM Perú General acumuló una rentabilidad de 21.39% en soles y 20.09% en dólares, considerando el retorno total.

En este contexto, la diversificación de un portafolio puede incluir instrumentos vinculados a distintos sectores de la economía, entre ellos los activos inmobiliarios que generan ingresos mediante contratos de alquiler. Estos pueden complementar inversiones en acciones o bonos, aunque su desempeño depende de factores como la ubicación de los inmuebles, los niveles de ocupación, la solvencia de los arrendatarios y las condiciones contractuales.

“El crecimiento del Perú puede llegar al portafolio por distintas vías: las utilidades de las empresas, los intereses de los bonos o las rentas de los inmuebles. La clave es entender qué impulsa cada inversión y cómo se complementa con las demás”, señaló Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime.

Inversión inmobiliaria a través del mercado de valores

Una de las modalidades para participar en el mercado inmobiliario sin comprar directamente una propiedad son los fideicomisos de inversión en rentas de bienes raíces. Estos vehículos permiten invertir en portafolios de oficinas, locales comerciales, almacenes y activos industriales, cuyos ingresos provienen principalmente de los alquileres.

En el mercado peruano, FIBRA Prime administra activos inmobiliarios valorizados en más de US$ 400 millones, luego de incorporar el Parque Logístico Lima Sur, operación valorizada en US$ 145 millones.

La Bolsa de Valores de Lima registró una rentabilidad acumulada de 21.39% en soles al 16 de noviembre de 2026, considerando el retorno total del índice MSCI NUAM Perú General. (Foto: GEC)

La actividad de este tipo de instrumentos también se refleja en las operaciones de colocación. En su sexta emisión, realizada recientemente, captó US$ 40.37 millones y recibió 1,367 órdenes. Del monto total, US$ 5.73 millones correspondieron a la etapa de suscripción preferente y US$ 34.64 millones a la oferta pública. En esta última, las personas naturales aportaron US$ 10.78 millones, equivalentes al 31.1% de lo recaudado.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al prepago parcial del financiamiento puente otorgado por Scotiabank y BCI para la adquisición del Parque Logístico Lima Sur. Según la información proporcionada por el fideicomiso, la operación apunta a reducir el endeudamiento y los costos financieros.

¿Qué evaluar antes de invertir?

Los instrumentos inmobiliarios también presentan riesgos que deben considerarse antes de incorporarlos a una cartera. La capacidad de generar ingresos depende, entre otros aspectos, de la ocupación de los inmuebles, la continuidad de los contratos de arrendamiento, la calidad de los inquilinos y los gastos asociados a la administración y mantenimiento de las propiedades.

“Los activos inmobiliarios que generan alquileres pueden complementar otras inversiones al ofrecer flujos vinculados a contratos y a la operación de inmuebles. Para incorporarlos a un portafolio, es importante evaluar su calidad, ubicación, arrendatarios, horizonte de inversión y riesgos”, indicó Ramos.