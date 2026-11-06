Fibra Prime, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la adquisición, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, captó US$ 40.37 millones en su sexta colocación de certificados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), una operación que registró 1,367 órdenes y que permitirá a la compañía fortalecer su estructura financiera tras la adquisición del Parque Logístico Lima Sur. ¿A qué se destinará los recursos captados?

Del monto total recaudado, US$ 5.73 millones correspondieron a la suscripción preferente y US$3 4.64 millones a la oferta pública. Esta última registró 1,048 órdenes canalizadas a través de 12 Sociedades Agentes de Bolsa.

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Uno de los resultados de la operación fue la participación de inversionistas individuales, que aportaron US$ 10.78 millones, equivalentes al 31.1% del monto obtenido mediante la oferta pública. En total, se contabilizaron 1,032 órdenes de personas naturales.

Los recursos captados permitirán prepagar parcialmente el financiamiento utilizado para adquirir el Parque Logístico Lima Sur. Foto: Andina

¿A qué se destinarán los recursos captados?

El fideicomiso de inversión en bienes raíces indicó que los recursos se destinarán principalmente al prepago parcial del préstamo puente otorgado por Scotiabank y BCI para financiar la adquisición del Parque Logístico Lima Sur . Con esta operación, Fibra Prime busca sustituir parte de su financiamiento mediante deuda por capital, reducir su endeudamiento y disminuir sus gastos financieros.

Ignacio Mariátegui, CEO de Fibra Prime, señaló que la captación refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia de la compañía. “Además reafirma el papel del mercado de capitales en el financiamiento de nuestro crecimiento. Esta colocación demuestra que la BVL tiene la capacidad de canalizar el ahorro de personas e instituciones hacia activos productivos y ampliar el acceso a la inversión inmobiliaria”, destacó.

Por su parte, Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, indicó que el fortalecimiento de la estructura de capital permitirá continuar con el crecimiento del portafolio, priorizando la generación de flujo de caja y el valor por certificado.

Las personas naturales participaron con US$ 10.78 millones en la oferta pública, equivalente al 31.1% del monto recaudado en esta etapa. Foto: BVL

¿Hay apetito de los inversionistas individuales?

Para la empresa, la participación de más de 1,000 personas naturales en la oferta pública también evidencia el interés de los inversionistas individuales por acceder al mercado inmobiliario mediante instrumentos negociados en Bolsa.

Como se recuerda, Fibra Prime invierte en inmuebles destinados al arrendamiento en los segmentos de oficinas, comercial, logístico e industrial. A través de sus certificados, los inversionistas pueden participar en un portafolio de activos generadores de renta y acceder a distribuciones mensuales en dólares, sujetas al desempeño del negocio.