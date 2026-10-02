Logistic Properties of the Americas (LPA), empresa que desarrolla, posee y administra parques industriales y logísticos en Costa Rica, Colombia, Perú y México, cerró la venta de Parque Logístico Lima Sur, ubicado en Lurín, al fideicomiso de inversión inmobiliaria FIBRA Prime. Con esta operación deja uno de sus dos activos en el país y libera capital para crecer en el mercado mexicano.

La transacción, anunciada en el segundo trimestre de 2026, ascendió a US$ 145 millones. Se cerró luego de que el Indecopi la aprobara y de que se cumplieran las condiciones de cierre.

Según LPA, el precio supera en casi 20% el valor contable que tenía la propiedad antes del ajuste a valor razonable que la empresa registró en el segundo trimestre, cuando se pactó la venta. El parque tiene alrededor de 1.3 millones de pies cuadrados, es decir, cerca de 121,000 m2.

LPA cierra venta de su parque en Lurín y apuesta su capital por México

LPA recibió US$ 85 millones al cierre. Los US$ 60 millones restantes se pagarán en dos cuotas de US$ 30 millones cada una, a los 12 y 24 meses del cierre.

Para disponer antes de esos fondos diferidos, la compañía tomó una línea de crédito de US$ 55 millones con BTG Pactual. El crédito tiene una tasa fija anual de 8.5% y se irá pagando según el calendario de las cuotas.

El dinero se reinvertirá en México. Allí LPA evalúa varias adquisiciones y tiene un acuerdo marco de compra a plazo con Fortem Capital por activos en Central Park 57. La empresa justifica la decisión por el consumo interno mexicano, el comercio electrónico, el nearshoring y la fabricación de electrónicos vinculada a la Inteligencia Artificial (IA).

“Esta transacción fortalece nuestro balance, aumenta nuestra flexibilidad financiera y proporciona capital adicional para seguir buscando oportunidades de crecimiento en México”, señaló Esteban Saldarriaga, director ejecutivo de LPA.

Asimismo, añadió que la venta marca el inicio de un modelo con menor requerimiento de capital en algunas regiones, en el que la empresa buscará asociarse con inversionistas institucionales, family offices y personas de alto patrimonio.

Al 30 de junio de 2026, LPA tenía 34 instalaciones logísticas en operación y desarrollo en cuatro países, con unos 580,136 m2 de área bruta alquilable.

LPA Seguirá operando el parque logístico en Lurín

LPA no se retira del activo, ya que seguirá administrando Parque Logístico Lima Sur en nombre de FIBRA Prime y se encargará de las operaciones, la relación con los inquilinos y los servicios a cambio de comisiones. En el Perú, su operación queda centrada en Parque Logístico Callao, ubicado junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con conexión directa al puerto del Callao.

“Nos complace continuar operando la propiedad para FIBRA Prime”, comentó Álvaro Chinchayán, country manager de LPA para el Perú. Además, precisó que el parque generó valor en seis años de operación.

Para FIBRA Prime, la compra refuerza su presencia en el segmento logístico. “Incorporamos un activo consolidado (...) que genera ingresos de inmediato”, indicó Ignacio Mariátegui, director general del fideicomiso.

Asimismo, explicó que el parque le permitirá aprovechar el crecimiento del comercio electrónico, la distribución omnicanal y la demanda de infraestructura logística moderna.

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