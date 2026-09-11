Logistic Properties of the Americas (LPA) recibió la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para la venta del Parque Logístico Lima Sur, ubicado en Lurín, a Fibra Prime por US$ 145 millones. La autorización era el último requisito regulatorio pendiente para concretar la operación, por lo que ahora solo quedan los trámites administrativos habituales de cierre.

La operación contempla la venta del 100% del activo, un parque logístico de aproximadamente 1.3 millones de pies cuadrados. El acuerdo había sido anunciado en junio y estaba sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Para LPA, la transacción forma parte de una estrategia de reasignación de capital hacia mercados donde busca ampliar su presencia.

US$ 85 millones para expansión

LPA espera obtener aproximadamente US$ 85 millones netos, antes de impuestos y después del pago de deuda, con la operación. La compañía prevé destinar principalmente estos recursos a México, al que considera uno de sus mercados clave de crecimiento.

“La aprobación de Indecopi elimina el último obstáculo regulatorio para cerrar esta importante transacción con Fibra Prime”, señaló Esteban Saldarriaga, CEO de LPA.

La venta también se enmarca en la estrategia de LPA de rotar capital desde activos estabilizados hacia nuevas oportunidades de inversión. La compañía mantiene presencia en Costa Rica, Colombia, Perú y México, con un portafolio de 34 instalaciones logísticas al cierre de junio.

Según LPA, aunque Fibra Prime asumirá la propiedad del Parque Logístico Lima Sur, la compañía continuará a cargo de la operación del complejo en representación del nuevo propietario, incluyendo la gestión de inquilinos y servicios. De esta manera, la compañía mantendrá una relación operativa con el activo tras concretarse la venta.

LPA también mantiene presencia en Perú a través del Parque Logístico Callao, ubicado cerca del Aeropuerto Jorge Chávez y del Puerto del Callao. (Foto: Archivo)

Fibra Prime amplía su portafolio

Para Fibra Prime, la adquisición de Lima Sur representa una de sus operaciones de mayor tamaño y eleva a alrededor de US$ 450 millones los activos administrados por el fideicomiso. El parque, además, se encuentra totalmente alquilado, por lo que incorpora ingresos inmediatos y exposición al crecimiento de la demanda de infraestructura logística y del comercio electrónico.

Tras la operación, Fibra Prime señaló que cuenta con mayor capacidad para evaluar adquisiciones de mayor tamaño, tanto en Lima como en otras regiones. La compañía ya había informado que estaba revisando oportunidades fuera de la capital, incluyendo activos logísticos y comerciales en Arequipa.