Según información de la consultora Transactional Track Record (TTR), al cierre del primer semestre se han acumulado 58 transacciones por un valor de US$ 4,337 millones, lo que significa como número de deals una contracción de 20.55%, pero un incremento en desembolsos de 313.45% en comparación a lo operado en el primer semestre del año pasado. En dicho periodo, las operaciones registradas fueron 73 con un total de alrededor de US$ 1,049 millones.

Algunas transacciones relevantes en lo que va del año son la adquisición por un valor de US$ 1,700 millones del 50% de Inkia Energy; Gloria Foods y su acuerdo para adquirir el 80% de Saputo Argentina por US$ 500 millones; Loomis AB y acuerdo para comprar Hermes Transportes Blindados por más de US$ 400 millones; adquisición de Parque Logístico Lima Sur por Fibra Prime a US$ 145 millones; Grupo Intercorp y su compra de IXP Holding (antes Financiera Oh!) por US$ 130 millones; entre otros de menor ticket.

Para el socio principal del Estudio Muñiz, Mauricio Olaya, la leve contracción en el número de operaciones del primer semestre 2026 en relación al periodo anterior responden, principalmente, a la incertidumbre electoral; en tanto, sugiere tomar con mayor cautela el valor del monto transaccionado.

“Eventualmente, suelen reportarse operaciones donde junto a Perú también están involucrados otros países, pero se registra el valor total de la transacción”, destacó el especialista.

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima del estudio Cuatrecasas, coincidió con Olaya en que la elección presidencial tuvo efectos sobre el desarrollo del mercado en la primera parte del año, sobre todo, en el segundo trimestre en el que se evidenció un descenso de 38 deals (2Q 2025) a 22 (2Q 2026).

“La incertidumbre electoral, especialmente, después de la primera vuelta y ese cierto temor que generó en el mercado hizo que el volumen de transacciones se contrajeran fuertemente entre abril y junio, induciendo a que finalmente el semestre cayera en comparación al año pasado”, remarcó.

A su turno, el socio director y socio de M&A de PPU, Rafael Boisset, resaltó que si bien, en términos comparativos se evidencia una contracción del primer semestre con similar ejercicio del 2025; en general, el análisis es positivo teniendo en cuenta que pese al contexto electoral el mercado de M&A se ha mostrado menos pesimista que cinco años atrás, en la contienda electoral de aquel entonces.

“Ahora, adicional al tema electoral, la incertidumbre por el Fenómeno de El Niño y la guerra en Medio Oriente son dos elementos disruptores que sin duda también han influenciado en la actividad de fusión y adquisiciones en el país. No obstante, el resultado del primer semestre me parece favorable”, reiteró.

¿Pesca y agro muy impactados por ‘El Niño"?

Boisset señaló que de cara al segundo semestre del año, la tendencia optimista del nuevo gobierno, con reglas macroeconómicas que se mantendrán, levantan la mirada sobre todo de inversionistas extranjeros comprando empresas en Perú. No obstante, la sombra de un fuerte Fenómeno de El Niño y el efecto del conflicto en Medio Oriente en materias primas de determinadas industrias, se posicionan como alguno de los riesgos para el mercado. En posición contrarestante,

“En torno al Fenómeno de El Niño, los sectores agroindustria y pesca van a tener un impacto real, principalmente, la agroindustria, donde en los últimos cinco años viene existiendo mucha actividad de M&A. Entonces, es indudable que fusiones y adquisiciones en la agroindustria será afectado ante una eventual complejidad del evento climático”, explicó.

Por su parte, Olaya consideró que ante la agresividad del Fenómeno de El Niño, sectores perjudicados directamente, como el pesquero, contemplan en su estructura de negocio la posibilidad de estos eventos temporales y también las estrategias para afrontarlos hasta una siguiente etapa en que la pesca se retome. En lo que corresponde al agro, el experto dijo que el impacto no necesariamente es general, sino particular y está sujeto a variables de ubicación geográfica, tipo de cultivo, posición financiera de la empresa, entre otros.

“No creería que decisiones de M&A se vayan a frenar como consecuencia de un Fenómeno de El Niño. Lo pondría como una situación de segundo plano en la intención del mercado”, afirmó Olaya.

De su lado, Trelles sostuvo que a pesar del evento climático, los inversores siguen mostrando interés en el sector agro del país, coincidiendo con Olaya en que son diversos los elementos a evaluarse al momento de determinar (ubicación, tipo de cultivo, etc) el impacto sobre una empresa de este sector.

“Por el efecto del fenómeno se tendrá un especial cuidado, digamos un mayor cuidado en los due diligence (investigación sobre una empresa antes de una inversión) operativos. Sin embargo, en aquellos activos que son estratégicos, porque están en buenas zonas, con cultivos resilientes, creemos que el interés se mantendrá. Y es que el inversor cuando compra, observa la situación a largo plazo y el Fenómeno El Niño es temporal”, expresó.

Empresas podrían revalorizarse

Olaya destacó que actualmente existe un importante interés de los inversionistas en el país y en naciones de la región, a partir del alineamiento de gobiernos promercado en Perú y otros países vecinos, con una abierta bienvenida a la inversión extranjera.

“Hay empresas que a veces deciden no llegar a una región por el tamaño del mercado y aquí estamos hablando de una región de más de 140 millones de personas. Hoy tenemos alineados a Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, y el europeo, americano o asiático decidirá a dónde enfoca su inversión, teniendo claro que hay las reglas para expandir sus operaciones al resto de países de la región”, indicó.

De momento, Olaya precisó que hacia el segundo semestre se vendrían negociando transacciones relevantes, con importes superiores a los US$ 100 millones en sectores como minería, energía, infraestructura, entre otros.

En la misma línea, Trelles agregó que varios inversionistas, frente a una perspectiva positiva para los cinco próximos años, apuntarán a acelerar sus compras previo a que los precios de estos activos se incrementen de manera importante.

“Tendremos más inversionistas buscando empresas rentables para compra que número de empresas saliendo a la venta. A partir de ello, lo que va a ocurrir es una competencia por precio y la tendencia es a mejorar el valor de las empresas peruanas. Tengamos en cuenta que cuando se valoriza una empresa, un factor importante es el riesgo de país y este al día de hoy ha disminuido significativamente”, explicó.

Finalmente, Boisset consideró que desde un escenario optimista, al cierre de este año, el número de transacciones superarían ligeramente a las registradas el 2025. Entre los sectores más dinámicos figuran minería, energía e industria en general.

“Y en términos de valor, en energía figura una transacción muy importante que al final va a tener un impacto positivo en las estadísticas (venta del 50% de Inkia Energy por canadiense CPP Investments a US$ 1,700)“, finalizó.