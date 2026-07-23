Los inversionistas fijarán especial interés en el Perú y en las industrias con activos de mayor potencial de rédito.
Los inversionistas fijarán especial interés en el Perú y en las industrias con activos de mayor potencial de rédito.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

A partir de los resultados electorales del último de 7 de junio, las perspectivas para el mercado peruano de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) tocan fuertemente terreno positivo no solo hacia el cierre de este año, sino como proyección al 2027. Los especialistas sostienen que, sujeto al desempeño y reglas del nuevo Gobierno, los inversionistas fijarán especial interés en el Perú y en las industrias con activos de mayor potencial de rédito. Entonces, ¿cuál es el panorama actual y lo que se espera para los siguientes meses?

TE PUEDE INTERESAR

Credicorp Capital SA SAF: ¿por qué este fondo de acciones capta el interés de los inversionistas?
Inversionistas entrarán con fuerza a fondos mutuos en próximos 3 meses, ¿qué hicieron antes?
Inversionistas anti-Musk modifican sus carteras para evitar SpaceX

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.