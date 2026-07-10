En los últimos meses, la renta variable ha vuelto a captar el interés de quienes buscan diversificar sus inversiones y construir patrimonio con una visión de largo plazo. Si bien este tipo de inversiones suele estar asociado a mayores fluctuaciones en el corto plazo, también representa una alternativa para quienes buscan crecimiento de capital mediante una estrategia sostenida y con una visión a futuro.

En ese escenario, el fondo Credicorp Capital Acciones FMIV registró un retorno cercano al 64% en los últimos 12 meses. El resultado responde a una estrategia de inversión activa enfocada en identificar empresas con fundamentos sólidos, potencial de crecimiento y valorizaciones atractivas, incluso en escenarios de volatilidad y cambios constantes del mercado.

GESTIÓN ACTIVA EN MERCADOS DINÁMICOS

Los movimientos de los mercados no siempre generan las mismas oportunidades. Por ello, la selección de activos y el análisis permanente cobran un papel cada vez más relevante para quienes buscan invertir en acciones de manera profesional.

“El desempeño del fondo es consecuencia de un proceso de inversión disciplinado y de una gestión que busca capturar oportunidades sin perder de vista los riesgos”, señala Edder Castro Torres, Portafolio Manager de Renta Variable - Perú de Credicorp Capital Asset Management. Según explica el ejecutivo, la estrategia prioriza empresas con perspectivas de crecimiento favorables, balances financieros saludables y valorizaciones atractivas.

Este enfoque cobra relevancia en un escenario donde la volatilidad continúa formando parte del comportamiento de los mercados. En esa línea, Castro sostiene que, si bien la renta variable implica asumir mayores variaciones en el corto plazo, una estrategia basada en fundamentos y con visión de largo plazo permite convertir esos ciclos en oportunidades de inversión.

MÁS OPCIONES PARA INVERTIR

El renovado interés por este tipo de instrumentos también responde a una mayor intención de diversificar las inversiones. Incorporar renta variable dentro de un portafolio puede complementar activos más conservadores y ofrecer exposición al crecimiento de empresas con potencial de desarrollo.

En esa línea, el Credicorp Capital Acciones FMIV permite invertir desde US$ 1,000, facilitando el acceso a una estrategia profesional para un mayor número de inversionistas. Como parte de ese objetivo, la firma busca acercar este tipo de alternativas a quienes deseen participar en el crecimiento de los mercados accionarios con el acompañamiento de un equipo especializado y construir patrimonio a lo largo del tiempo.

La gestión del fondo, además, se apoya en una plataforma regional que combina el conocimiento del mercado peruano con una visión más amplia de los mercados internacionales, permitiendo identificar oportunidades de inversión bajo distintos escenarios económicos.

Mientras más inversionistas incorporan la diversificación como parte de su planificación financiera, la gestión activa y el análisis especializado adquieren un rol cada vez más importante para navegar los ciclos del mercado. A través de www.credicorpcapital.com es posible conocer más sobre Credicorp Capital Acciones FMIV, sus características y las demás alternativas de inversión administradas por Credicorp Capital SA SAF.

*El Fondo Credicorp Capital Acciones FMIV es administrado por Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos, con RUC N.° 20256192269. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo Credicorp Capital Acciones FMIV, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y el Reglamento de Participación, a los cuales puede acceder a través de la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el Impuesto a la Renta. **Rentabilidad neta histórica de los últimos doce meses al 31/05/2026. Asimismo, el Fondo ha obtenido la siguiente rentabilidad neta en los últimos cinco años: +143%.

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