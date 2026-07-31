Un sismo de magnitud 5.7 se registró con epicentro a 42 km al noroeste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según información de Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según algunos reportes en redes sociales, el sismo también se sintió en Lima.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, indicó que el movimiento se trata de un sismo de profundidad intermedia, lo que explica que el sacudimiento del suelo se perciba de manera más amplia y que personas en edificios altos hayan notado una ligera oscilación de las estructuras, característica de este tipo de eventos.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0512

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,19:58:43

Magnitud: 5.7

Profundidad: 116 km

Latitud: -8.23

Longitud: -74.18

Referencia: 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/hkqyowoRv6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2026

Asimismo, Tavera señaló que la zona de Pucallpa presenta una actividad sísmica recurrente en rangos de profundidad entre 110 y 130 kilómetros.

Según información preliminar del IGP, el sismo generó sacudimiento del suelo en la zona de Pucallpa. Sin embargo, hasta el momento, no se reportaron con reportes de daños personales ni estructurales significativos.

“Invito a la población que vea el mapa sísmico del Perú. (…) Ese mapa de sismicidad histórica nos va a decir que en nuestro país realmente no existe una sola área urbana que no haya sido afectada por un sismo”, señaló a Latina Noticias.

Respecto sobre la posible relación con otros movimientos recientes, como el sismo de Huancayo, Tavera explicó que toda la actividad sísmica en el país se origina en el proceso de colisión o convergencia de la placa de Nazca con la placa continental sudamericana. Esa interacción genera sismos en diferentes niveles de profundidad y a distancias muy grandes, alcanzando incluso zonas fronterizas como Pucallpa, cerca de Brasil.

El especialista precisó que este proceso geodinámico de colisión provoca la deformación de la superficie terrestre, generando fracturas a lo largo de la Cordillera de los Andes. Esas fracturas se conocen como fallas tectónicas y también generan sismos, como el caso de la falla Alto Mantaro vinculada al evento de Chupaca.