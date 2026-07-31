Se reporta sismo de 5.7 de magnitud con epicentro en Ucayali. Foto: IGP
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Redacción Gestión
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, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según información de Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según algunos reportes en redes sociales, también

y que personas en edificios altos hayan notado una ligera oscilación de las estructuras, característica de este tipo de eventos.

Asimismo,

Sin embargo, hasta el momento, no se reportaron con reportes de daños personales ni estructurales significativos.

“Invito a la población que vea el mapa sísmico del Perú. (…) Ese mapa de sismicidad histórica nos va a decir que en nuestro país realmente no existe una sola área urbana que no haya sido afectada por un sismo”, señaló a Latina Noticias.

Respecto sobre la posible relación con otros movimientos recientes, como el sismo de Huancayo, Tavera explicó que toda la actividad sísmica en el país se origina en el proceso de colisión o convergencia de la placa de Nazca con la placa continental sudamericana.

El especialista precisó que este proceso geodinámico de colisión provoca la deformación de la superficie terrestre, generando fracturas a lo largo de la Cordillera de los Andes. Esas fracturas se conocen como fallas tectónicas y también generan sismos, como el caso de la falla Alto Mantaro vinculada al evento de Chupaca.

El IGP precisó, de manera preliminar, que el sismo generó sacudimiento del suelo en la zona de Pucallpa, provocando sobresalto y preocupación en la población. Foto: IGP
El IGP precisó, de manera preliminar, que el sismo generó sacudimiento del suelo en la zona de Pucallpa, provocando sobresalto y preocupación en la población. Foto: IGP

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