Terremoto en Japón. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7.1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, según medios locales, mientras que las autoridades retiraron la alerta por tsunami emitida tras el sismo.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, aunque de momento se desconoce si alguien resultó herido en el incidente, y las autoridades tratan de determinar si hay personas atrapadas.

En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Terremoto en Japón.
Terremoto en Japón.

Cortes de luz, edificios colapasados y carreteras dañadas

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

El Gobierno mantiene la alerta ante posibles réplicas

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Con información de EFE

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