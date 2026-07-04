El doble terremoto del 24 de junio deja hasta el momento 2,645 fallecidos, 12,666 heridos y más de 15,000 personas que perdieron sus viviendas en Venezuela. Foto: EFE.
El doble terremoto del 24 de junio deja hasta el momento 2,645 fallecidos, 12,666 heridos y más de 15,000 personas que perdieron sus viviendas en Venezuela. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La cifra de fallecidos por el se elevó a 2,645, mientras que el número de heridos llegó a 12,666, informó este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no precisó el número de personas desaparecidas.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Rodríguez detalló que 15,050 personas perdieron sus viviendas y que 86,117 familias han recibido asistencia desde que ocurrió la emergencia.

El reporte oficial también . Ante esta situación, las autoridades han instalado 59 campamentos temporales para atender a la población afectada.

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Desde los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 se han registrado, además, 890 réplicas, lo que mantiene en alerta a las zonas impactadas.

El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967, cuando un sismo cerca de Caracas dejó 245 fallecidos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

El doble terremoto del 24 de junio deja hasta el momento 2,645 fallecidos, 12,666 heridos y más de 15,000 personas que perdieron sus viviendas en Venezuela. Foto: EFE.
El doble terremoto del 24 de junio deja hasta el momento 2,645 fallecidos, 12,666 heridos y más de 15,000 personas que perdieron sus viviendas en Venezuela. Foto: EFE.

Los movimientos telúricos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la región más golpeada. Esta zona costera ya había sufrido una de las mayores tragedias de su historia tras el deslave de 1999, que dejó miles de víctimas.

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En paralelo, una evaluación preliminar elaborada por la agencia espacial estadounidense NASA, a partir de imágenes satelitales, estima que el doble terremoto podría haber dejado alrededor de 58,870 edificios dañados o destruidos en las áreas afectadas.

Con información de EFE.

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