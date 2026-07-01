Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delci Rodriguez, declaró duelo nacional por 7 días a partir de hoy a las 18:00 (hora local), al cumplirse una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país y que ha dejado 2, 295 fallecidos, según un ultimo balance de las autoridades.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la mandataria sostuvo que este es un homenaje a la memoria de las víctimas. Además agregó que son días de profunda tristeza y abraza a quienes sufren esta tragedia.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

En esa línea reafirmó su compromiso de acompañar a las personas que lo han perdido todo a causa de esta tragedia que según un nuevo balance confirma al menos 2, 295 fallecidos.

En esa línea, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez anunció que se elevó a 11, 267 heridos, como consecuencia de los devastadores movimientos sísmicos ocurridos la noche del 24 de junio.

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Continúan labores de rescate:

Asimismo, se sabe que un total de 80,870 familias ya han sido atendidas, mientras que en la zona del desastre hay 3,600 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26,121 efectivos nacionales, según el gobierno.

La reina Letizia despidió a 44 voluntarios de la cooperativa española que han partido rumbo a Venezuela para ayudar a los afectados por los terremotos. Foto: EFE.

Además, un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió hoy rumbo a Venezuela para continuar con la ayuda. También instalaran un hospital de campaña que s dedicará a apoyar la atención primaria, psicológica y procedimientos quirúrgicos.

Elaborado con información de EFE.