Angelica Mundrain quiere que los cuerpos de su hijo, su sobrina y su sobrino sean recuperados de entre los escombros de su apartamento, que se derrumbó frente a la playa. Ha pasado cada minuto de los últimos seis días esperando la maquinaria pesada que se requiere para retirar las losas de concreto y el metal retorcido en los que quedaron atrapados.

Otros sobrevivientes del terremoto en Venezuela también esperan.

Ellos, como otros en todo el estado norteño de La Guaira, tienen la misma pregunta: ¿quién está al mando? El gobierno, que se autodefine como socialista y durante mucho tiempo se enorgulleció de ser protector y proveedor, no ha sido ni lo uno ni lo otro cuando más importaba, dijeron muchos.

Los potentes terremotos consecutivos del 24 de junio han puesto en primer plano la incapacidad del partido que ha gobernado el país durante 27 años, ahora con la presidenta interina Delcy Rodríguez al frente, para llevar a cabo funciones básicas del Estado.

“Nos sentimos abandonados”, dijo Mundrain el martes, sentada en una silla en la calle frente a lo que quedaba del edificio de 11 pisos que alguna vez fue su hogar. “Nos sentimos desamparados. Lo que hemos visto es una falta de organización, de empatía, de todo”.

En las críticas 72 horas posteriores a que edificios residenciales, locales de comida, farmacias, hoteles y tiendas de conveniencia se derrumbaran en el estado de La Guaira, Caracas y regiones aledañas, la respuesta sobre el terreno se centró, principalmente, en dirigir el tráfico, con agentes de policía, de inteligencia y miembros de las fuerzas armadas apostados en las intersecciones.

Residentes asumen tareas de rescate y recuperación ante el fracaso del gobierno

Los civiles, en su mayoría solos y algunos con ayuda de rescatistas extranjeros, buscaban a sus seres queridos entre montones de escombros. Las ambulancias quedaron atrapadas en atascos de tráfico de varios kilómetros (millas) de longitud. Los hospitales carecían de suministros y de personal. El personal de emergencia respondió con poco o ningún equipo.

Una semana después, muchos residentes de comunidades costeras de La Guaira atribuían la mayoría de los rescates y recuperaciones a otros venezolanos y a equipos extranjeros con conocimientos y dispositivos como cámaras térmicas y detectores de sonido, además de perros entrenados. También señalaron que, mientras civiles y rescatistas extranjeros trabajaban, hombres y mujeres con uniformes venezolanos se quedaban mirando y trabajadores del Estado se tomaban selfis.

El profesor David Smilde, de la Universidad de Tulane, que ha estudiado Venezuela durante tres décadas, dijo que la tragedia ha dejado claro que la impactante captura del 3 de enero del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos no fue un hecho aislado “en el que el Estado venezolano no fue capaz de defenderse en absoluto”.

“Tampoco puede hacer algo tan básico como empezar a excavar para sacar a la gente”, señaló, y añadió que eso debería ser un motivo de preocupación para Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Maduro fuera depuesto y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

Smilde dijo que la pésima respuesta está vinculada a la enorme cantidad de personas que han abandonado el sector público debido a los salarios extremadamente bajos, así como a la corrupción, como la de muchas personas que figuran en la nómina del gobierno pero que no han trabajado en meses o años. En un gobierno funcional, agregó, las personas tienen deberes específicos para diseñar protocolos donde se detallen los procedimientos en caso de emergencias, incluidos los terremotos.

“Es como intentar tener un equipo de béisbol con tres personas en el campo. No sabes quién va a ser el lanzador, quién va a estar como receptor y quién va a ser jardinero”, dijo, refiriéndose a la falta de organización del gobierno.

Riqueza y conexiones con el gobierno hacen que solo algunos reciban ayuda

La riqueza y las conexiones con el gobierno también influyeron en la respuesta oficial, y algunos lugares recibieron un trato preferencial.

Cuando muchos policías y estudiantes de una escuela militar llegaron a un edificio derrumbado, la gente dedujo acertadamente que allí debían haber vivido funcionarios o personas con conexiones políticas. En efecto, los policías de un estado vecino buscaban a un capitán, mientras que los estudiantes y algunos miembros de la Guardia Nacional esperaban localizar a un mayor general.

Una grúa telescópica, como la que Mundrain necesita para recuperar a su familia, estuvo estacionada durante varias horas en lo que era la entrada de ese edificio. Los familiares de las familias acomodadas que vivían allí pudieron alquilarla. Mundrain no puede.

“Yo creo que, si en cada uno de estos apartamentos hubiera alguien con posición, aquí estuviese una máquina trabajando como lo han hecho en otras residencias”, afirmó Mundrain, señalando su edificio.

La indignación de la gente por la respuesta también ha provocado altercados entre residentes y operadores de maquinaria. En un caso, cuando una excavadora proporcionada por el gobierno intentó abandonar el lugar de un edificio de vivienda pública aplastado, la gente bloqueó el tráfico para mantenerla allí e incluso sacó al operador de la cabina.

El gobierno ha informado que 1,943 personas murieron y más de 10,500 resultaron heridas en los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el 24 de junio. Se ha reportado que miles de personas más están desaparecidas.

El martes, los rescatistas seguían liberando a algunos sobrevivientes de entre montañas de escombros, ofreciendo a las angustiadas familias una pizca de esperanza, aun cuando la probabilidad de encontrar personas con vida disminuía con cada hora que pasaba. Las primeras 48 a 72 horas después de un desastre natural son cruciales para las labores de rescate, aunque la supervivencia puede prolongarse si las personas tienen acceso a comida y agua.

El electricista Daniel Castillo pudo sacar con vida a su madre y a su hijo de su apartamento en el segundo piso de un edificio de vivienda pública que se derrumbó en La Guaira, apenas unas horas después de que se produjera el terremoto. El cuerpo de su hermano permaneció enterrado un día más, hasta que pudo llegar a él.

El martes, Castillo criticó la respuesta del gobierno mientras esperaba en una fila para recibir gratis una bolsa de productos de higiene, incluidos papel higiénico y jabón, en una carpa atendida por las fuerzas armadas venezolanas.

“Tú los guardias los ves y los uniformes intachables, nada sucios”, señaló Castillo, contrastando a miembros de la Guardia Nacional de Venezuela con civiles y rescatistas extranjeros cubiertos de polvo que han excavado entre los escombros durante días. “El gobierno no hizo nada”.