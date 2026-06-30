Fotografía que muestra escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
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Agencia Bloomberg
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Los bonos venezolanos se desploman mientras los inversionistas incorporan a sus proyecciones un panorama financiero más sombrío después de que dos devastadores terremotos se sumaran a los desafíos de una amplia reestructuración de deuda.

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