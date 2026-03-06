El multimillonario mexicano amasó una fortuna dirigiendo una firma de corretaje y banca junto a Carlos Slim. Después apostó por los aeropuertos en México y por el comercio transfronterizo, con una inversión en un operador portuario. Más tarde, junto a sus hijos, se consolidó como un actor relevante en el sector hotelero, con inversiones en complejos bajo la marca Four Seasons en destinos exclusivos como Mallorca.

Su próximo capítulo podría ser el más ambicioso hasta ahora. Su acuerdo por US$ 2,300 millones para comprar una participación de Grupo Financiero Banamex a Citigroup Inc. le otorga el control de un enorme negocio minorista en México que ha perdido popularidad en los últimos años. Cuando Citigroup tomó el control en 2001, Banamex administraba más del 22% de los préstamos del país. En 2024, esa participación había caído al 6%.

“Me gustaría terminar mi carrera siendo el hombre que transformó Banamex”, afirmó en una entrevista exclusiva en la sede del banco en Ciudad de México.

Dijo estar entusiasmado por lograr que Banamex recupere cuota de mercado, algo que el banco finalmente comenzó a hacer el año pasado tras separar sus operaciones de Citi México. Señaló que la institución también aumentará de manera sustancial su apetito por el riesgo e impulsará el crédito a una amplia gama de clientes, desde grandes empresas hasta el gobierno y pequeñas y medianas empresas.

“Prestemos más”, dijo. “Hoy el banco está infrautilizado”.

Para Citigroup, la inversión de Chico Pardo representa la salida de un negocio que le generó dificultades, pasando la batuta a un empresario que la directora ejecutiva Jane Fraser elogió como “uno de los inversionistas más exitosos de México”. La salida del negocio minorista mexicano forma parte de la retirada más amplia del banco estadounidense de una red de operaciones minoristas dispersas a nivel internacional.

Citigroup sigue recortando su participación en la institución financiera. En febrero, el banco estadounidense acordó vender el 24% de la entidad por alrededor de US$ 2,500 millones a otros inversionistas, incluidos fondos gestionados por Blackstone Inc. y General Atlantic. Según el banco, Chico Pardo participó activamente en la selección de los nuevos inversionistas.

Como paso final, Citigroup prevé llevar a la entidad a bolsa, un proceso que dependerá de aprobaciones regulatorias y las condiciones del mercado.

Fernando Chico Pardo. Foto: Koral Carballo/Bloomberg

Durante años, los desafíos que enfrentó Citigroup con Banamex derivaron en un rezago tecnológico y en una serie de escándalos dañinos, según Jorge Llaguno, experto en cultura corporativa mexicana del IPADE Business School.

Chico Pardo atribuye el deterioro de Banamex al limitado apetito al riesgo de Citigroup en México. Desde su posición en el consejo de administración de BBVA México, la institución financiera más grande del país, donde participó desde 2009, observó cómo los competidores captaban clientes de Banamex, lo que erosionó gradualmente su posición en el mercado. Un acuerdo de no competencia con Citigroup expiró tan pronto como asumió su cargo en el consejo, lo que significa que el banco mexicano podría incluso intentar atraer a clientes de Citigroup.

Por otro lado, Chico Pardo se hace cargo de un banco que cuenta con una marca histórica en México. Bajo la dirección de Citi, la institución renovó sus sistemas de cumplimiento normativo luego de los escándalos que atravesó, y está entre los líderes del sector bancario del país en cuanto a diversidad en sus contrataciones.

“Hay muchas cosas que Citi hizo muy bien, así que sigamos haciéndolas”, dijo Chico Pardo. “Hay muchas cosas que Citi no hizo muy bien. Debemos cambiarlas”.

Citigroup declinó hacer comentarios para este artículo.

Empezar de nuevo

Ya en 1997, Chico Pardo podría haberse retirado como un hombre rico que dejó huella en la historia financiera de México.

Tras pasar por Salomon Brothers y Standard Chartered en Nueva York y Londres, regresó a México y fundó su propia correduría a finales de la década de 1970. Fue entonces cuando conoció a Carlos Slim en la bolsa. “Él se especializaba en deuda de Telmex y yo en petrobonos”, recordó.

Fusionó su correduría con la de Slim para crear lo que se convirtió en Grupo Financiero Inbursa. Ambos hicieron una fortuna en los mercados después de la privatización de participaciones del gobierno en empresas hace tres décadas.

Cuando el expresidente José López Portillo nacionalizó los bancos mexicanos en 1982, el gobierno pasó a controlar grandes participaciones en cientos de compañías. Su sucesor empezó más tarde a vender en los mercados los activos no financieros que poseían esos bancos. Slim y Chico Pardo pudieron adquirir varias compañías en el mercado a una fracción de su valor, según relató.

“México estaba en venta”, afirmó. “Vivimos años fantásticos”.

Chico Pardo reconoce que fue una oportunidad única, producto de la coincidencia entre un mercado en expansión y una decisión gubernamental sin precedentes. Pero asegura que eso le enseñó que comprar barato no basta. “Lo que hay que hacer es gestionar el negocio entendiendo cómo cambia el mundo”, señaló. “Y actuar antes que los demás”.

Slim y Chico Pardo invirtieron en otros sectores, en parte a través del conglomerado de Slim, Grupo Carso. Como ejemplo menciona a Condumex Inc. A principios de los años 90, cuando Carso compró una participación mayoritaria del fabricante de cables de cobre en el mercado, la empresa enfrentaba la competencia de grandes grupos europeos con mayores economías de escala, por lo que decidieron enfocarse en un segmento más especializado.

Carlos Slim.

“Es fundamental entender dónde crece una industria, cuál es tu ventaja competitiva y cómo puedes transformar el negocio”, afirmó.

Para Chico Pardo, en Inbursa había un límite: Slim tenía previsto ceder su imperio a sus herederos. Él nunca sería más que un socio minoritario y tenía tres hijos, a los que podía dedicar poco tiempo. Así que a los 45 años decidió independizarse.

“Fue por orgullo”, dijo. “Quería trabajar para mi familia. Empecé de nuevo. Mi propia carrera”.

Al separarse de Slim, creó su propia firma de capital privado, Promecap, enfocada en situaciones especiales y, más adelante, en vehículos de capital privado para los fondos de pensión del país.

También se asoció con George Soros para adquirir participaciones en empresas mexicanas como el ahora desaparecido minorista y banco Grupo Famsa, según registros bursátiles.

Sus compañeros del sector recuerdan que uno de sus legados duraderos fue su capacidad para estructurar vehículos que permitieran a los fondos de pensiones del país lograr exposición al capital privado. Chico Pardo “ha sido un pionero de la industria de capital privado”, afirmó Pablo Coballasi, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) y socio director de PC Capital.

“Al día de hoy, Promecap continúa siendo uno de los principales y más exitosos gestores de fondos de deuda privada a través de un extraordinario equipo de trabajo liderado por Fernando”.

Apuestas por el turismo

Su imperio se expandió de manera significativa en 2004, cuando comenzó a adquirir participaciones en el Grupo Aeroportuario del Sureste, conocido como Asur, un conjunto de aeropuertos que el gobierno había vendido previamente a cuatro accionistas distintos.

“Era un desastre”, afirmó.

Más tarde se consolidó como un gestor eficiente de aeropuertos en destinos turísticos clave, como Cancún, Mérida y Oaxaca. El auge del turismo multiplicó casi 17 veces el valor en dólares de las acciones de Asur desde 2004, lo que sitúa el valor de su participación actual en alrededor de US$2.600 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Aproximadamente una década después, amplió aún más sus apuestas en infraestructura al comprar una participación del 49% en la operadora portuaria Carrix a un fondo de infraestructura de Goldman Sachs Group Inc.

En ese momento, la empresa —matriz de SSA Marine, y ya entonces uno de los mayores operadores portuarios privados del mundo— tenía principalmente terminales en Estados Unidos.

Gracias a su experiencia en el mercado local, los ingresos de las operaciones en México se triplicaron, según Chico Pardo, quien vendió la mitad de su participación a Blackstone Inc. en 2019.

A lo largo de su carrera, nunca se alejó del sistema financiero. Hace décadas formó parte del consejo de administración de Bancomer antes de que fuera adquirido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y permaneció en el consejo desde 2009.

“En BBVA existe una gran disciplina en el control y la gestión de riesgos”, afirmó. “Hay que tener mucha disciplina”.

Respecto a Banamex, se muestra optimista de que el vasto acervo de datos acumulado durante los más de 140 años de historia del banco ayudará a que pueda competir mejor. “Asegurémonos de que podemos usar esos datos para cambiar el apetito por el riesgo”, señaló.

La entidad quizá deba primero modernizar su tecnología para aprovechar plenamente esa información. El mayor obstáculo para el éxito futuro de Banamex es la actualización de sus sistemas obsoletos para competir con rivales digitalmente avanzados, indicó Llaguno.

Chico Pardo prevé que el gasto en tecnología sea la mayor inversión en su primer año al mando, aunque declinó precisar cifras.

El empresario también busca fortalecer el enfoque de la empresa. Aunque Citigroup lleva mucho tiempo dedicándose a la gestión patrimonial y a la banca personal en Estados Unidos, la mayor parte de los ingresos del banco provienen de sus servicios a las empresas. Por su parte, Banamex era conocido desde hacía tiempo por sus operaciones con clientes minoritarios.

“El tipo de banco que era Banamex, en comparación con la estrategia que Citigroup ha tenido en Estados Unidos, los convertía en dos instituciones con propósitos completamente diferentes”, dijo Llaguno.

El negocio también se vio afectado por un gran escándalo. Banamex USA, una antigua unidad del banco, cerró en 2017 después de que Citigroup admitiera fallas en los controles de lavado de dinero en la entidad. Chico Pardo, con su reputación de prudencia y su perfil discreto, era el candidato más adecuado para liderar Banamex entre los diversos pretendientes que buscaron a Citigroup luego del daño causado por los escándalos, dijo José Antonio Quesada, consultor y exregulador bancario.

“Su perfil podría ser el más adecuado para resolver los problemas que puedan surgir luego de una escisión completa y de que Banamex empiece a cotizar en la bolsa de valores”, dijo. “Tiene una buena reputación pública, un buen prestigio y se le considera una persona capaz de atraer a los mercados para embarcarse en esta aventura”.

Planificando la sucesión

Su participación en Banamex también le permite fortalecer los negocios que eventualmente heredará a sus hijos, Andrés, Felipe y Pablo.

Los tres han trabajado durante años en distintas empresas de su padre, cuya fortuna asciende a por lo menos US$ 3,000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Esa cifra no incluye su participación en Carrix, que aún hoy es una empresa privada, o su firma de capital privado Promecap, que gestiona más de US$ 6,500 millones en activos de fondos de pensión. También administran la family office Rodina.

Luis Téllez, ex funcionario del gobierno y ex ejecutivo de KKR & Co. en México, conoce a Chico Pardo desde los años 90 y afirma que su mayor logro ha sido formar hijos que se han convertido en empresarios exitosos y respetados por mérito propio.

“Les ha transmitido tanto su ética como su visión para los negocios”, dijo Téllez.

La familia es muy unida, según Chico Pardo, quien creció en una familia de clase media alta en Ciudad de México y estudió en instituciones jesuitas, orden de la Iglesia católica enfocada en los pobres y la justicia social, un enfoque que, según el empresario, marcó profundamente su visión de vida.

Cuenta que disfruta descansar en su casa de Valle de Bravo, a pocas horas de Ciudad de México, con sus diez nietos. A veces se desconecta de los negocios para montar a caballo y pasar tiempo con sus dos bóxers, Petra y Simon.

Pero su familia y sus empresas están estrechamente ligadas. Sus tres hijos colaboraron de cerca en la oferta por Banamex. Chico Pardo, conocido por negociar directamente para evitar pagar comisiones a bancos de Wall Street, cerró el acuerdo con Citigroup con apoyo de ellos.

Chico Pardo dice que tomó prestados fondos para comprar la participación, lo que demuestra lo “grande” que es su fe en México y en el futuro de Banamex.

“No podía permitirme comprar más del 25%, ese era el límite del riesgo que estaba dispuesto a tomar”, dijo. “Lo hicimos los cuatro, y eso es magnífico. Esa es mi gran recompensa por haber seguido mi propio camino”.