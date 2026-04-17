El edificio de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en Caracas
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Agencia Bloomberg
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Los bonos venezolanos que alguna vez fueron un símbolo de la indiferencia de Wall Street a la profunda crisis económica del país ahora están entre los mayores ganadores del mercado de deuda.

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