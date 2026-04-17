Los llamados “bonos del hambre”, emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), han subido 70% desde que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro en enero. Estos títulos, que se negociaban con fuertes descuentos y que proporcionaron rápida liquidez al régimen de Maduro hace casi una década, reciben su nombre por la indignación que generó que inversores respaldaran a un gobierno mientras su población pasaba hambre.

Los US$ 3,000 millones en estos títulos han subido de un mínimo de 20 centavos por dólar a comienzos de año a 35 centavos, según precios indicativos recopilados por Bloomberg. Las ganancias se producen a medida que comienza a disiparse el estigma sobre cómo fueron vendidos, aunque siguen siendo los más baratos dentro de la curva de PDVSA.

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Los movimientos reflejan cuán agresivamente los inversores han comprado los cerca de US$ 60,000 millones en bonos en default del gobierno y de PDVSA desde la salida de Maduro. Un deshielo político entre Washington y Caracas está elevando las expectativas de una enorme reestructuración de deuda, impulsando uno de los mayores repuntes en mercados emergentes.

“Si puedes comprarlos, ¿por qué no?”, dijo Riccardo Grassi , responsable de gestión de riesgos e investigación cuantitativa en el fondo suizo Mangart Capital Advisors, que posee bonos venezolanos. “El camino hacia la reestructuración existe, pero en términos de timing no lo sabemos. En el momento en que tengamos más visibilidad, el diferencial se reducirá”.

El rally refleja cómo los inversores apuestan a que todos los bonos —incluso aquellos con una reputación cuestionada— serán tratados por igual en una reestructuración de deuda.

“Los arquitectos de la reestructuración de deuda de Venezuela, cuando ocurra, no deberían comenzar a otorgar un trato diferenciado basado en el origen del reclamo o en sus características morales”, dijo Lee Buchheit , abogado especializado en reestructuraciones que anteriormente asesoró a la oposición venezolana en asuntos financieros.

El banco central de Venezuela compró los bonos en 2014 cuando PDVSA los emitió. Recibieron el apodo de “bonos del hambre” tres años después, cuando el país cayó en hiperinflación y en una contracción económica tan severa que provocó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Desesperadas por efectivo, las autoridades venezolanas vendieron los bonos a Goldman Sachs Asset Management a unos 31 centavos por dólar en una operación en el mercado secundario.

La transacción generó una indignación generalizada. Manifestantes afirmaron que la firma de Wall Street respaldaba a un gobierno que reprimía a sus ciudadanos y enfrentaba acusaciones de violaciones de derechos humanos. El economista venezolano y académico de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann acuñó el término “bonos del hambre”, criticando a los inversores que financiaban a un gobierno que priorizaba el pago de deuda sobre las importaciones de alimentos.

Desde entonces, la firma ha salido completamente de esa posición, según datos recopilados por Bloomberg.

Los precios de esos títulos —al igual que otros bonos venezolanos— se desplomaron después de que el país entrara en default en 2017. Menos de dos años después, las sanciones económicas impuestas por EE.UU. prohibieron la negociación por parte de fondos estadounidenses en el mercado secundario. En un momento, se intercambiaban por menos de 3 centavos por dólar.

Hoy los bonos del hambre se negocian con un descuento de alrededor de 12% frente a otros títulos de PDVSA, dijo Francesco Marani, responsable de trading en la firma española Auriga Global Investors SV SA. Aun así, es una mejora frente al descuento de 50%-60% durante las restricciones al mercado secundario, agregó, que terminaron en 2023.

El descuento se explica en parte porque están excluidos de los populares índices de deuda de mercados emergentes de JPMorgan Chase & Co. Las preocupaciones sobre criterios ESG y las restricciones de vencimiento también limitan el grupo de compradores.

Jim Craige, director de inversiones en Stone Harbor Investment Partners, ha evitado estos títulos debido a la incertidumbre sobre cómo serán valorados en una reestructuración.

“Nunca nos sentimos cómodos con el monto real del reclamo”, dijo Craige. “Simplemente no sé cómo ese valor terminará resolviéndose”.

Aun así, otros son optimistas. Simon Waever, estratega en Morgan Stanley, recomienda comprar los bonos al 2022, junto con otra deuda de PDVSA.

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“Al final, cuando revisas la documentación legal de los bonos 2022, es exactamente la misma que la de los de 2024 y 2026”, dijo Waever. “Nuestra visión es que, legalmente, no hay diferencia entre ellos, aunque hay algunas razones técnicas por las que algunos inversores no los tienen”.

Incluso si el gobierno venezolano fuera presionado para tratar estos bonos de manera diferente en una reestructuración debido a su historial cuestionado, José Ignacio Hernández, especialista senior en la consultora Aurora Macro Strategies, dijo que es poco probable que eso prospere en un tribunal.

“Si eres un inversor muy dispuesto a asumir riesgos, puedes aprovechar el descuento de los bonos del hambre, porque el desafío es cómo convertir un argumento moral en una reclamación legal vinculante ante un tribunal de Nueva York”, afirmó.

Escrito por Nicolle Yapur y Zijia Song