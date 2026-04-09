Viajeros en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en 2023.
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Agencia Bloomberg
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Baños sin agua, vitrinas cerradas, pocas llegadas, pocas salidas. Así ha sido la difícil situación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela en Maiquetía, aproximadamente a una hora de la capital, Caracas, tras años de mala gestión y sanciones económicas de Estados Unidos. A medida que los inversionistas regresan, poco a poco va recuperando color.

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