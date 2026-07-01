Cuatro policías fueron detenidos el martes en Venezuela acusados de apropiarse de “bienes económicos” entre los escombros de edificaciones derrumbadas en La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el estado más afectado por los terremotos ocurridos la semana pasada.

Según informaron autoridades, los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) terminaron expulsados del organismo de seguridad y los presentarán ante tribunales.

“Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, manifestó el director del CICPC, Douglas Rico, mediante un comunicado.

Videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

El Cicpc reafirma ante el país que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia. Nuestro compromiso inquebrantable es proteger a la gente. pic.twitter.com/4Q2ZL5g4Hm — Revista Cicpc (@RevistaCicpc) July 1, 2026

Reacción de Diosdado Cabello

A través de su canal de Telegram, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, sostuvo.

En tanto, el partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte del país caribeño ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571, según las autoridades.

Con información de EFE.