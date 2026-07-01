Agentes del CICPC habrían actuado de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, informaron las autoridades. Foto: EFE.
Agentes del CICPC habrían actuado de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, informaron las autoridades. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Cuatro policías fueron detenidos el martes en acusados de apropiarse de “bienes económicos” .

Según informaron autoridades, los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) terminaron expulsados del organismo de seguridad y los presentarán ante tribunales.

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“Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, manifestó el director del CICPC, Douglas Rico, mediante un comunicado.

Videos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que tenía el funcionario, a quien tacharon de “vergüenza”.

Reacción de Diosdado Cabello

A través de su canal de Telegram, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que, aseguró, serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, sostuvo.

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En tanto, el partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Este martes, .

Con información de EFE.

Agentes del CICPC habrían actuado de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, informaron las autoridades. Foto: EFE/ Raúl Martínez
Agentes del CICPC habrían actuado de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, informaron las autoridades. Foto: EFE/ Raúl Martínez

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