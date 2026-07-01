Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Un integrante de la Protección Civil de Venezuela coloca una bandera en una zona afectada por terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
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Redacción Gestión
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para ayudar en las labores de reconstrucción tras el doble terremoto o reencontrarse con sus seres queridos.

“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país”, explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El objetivo de la medida, precisó el funcionario,

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y rellenar un documento antes de subirse al avión que los lleve de vuelta a Venezuela.

Según Sauerbaum, podrán acogerse a

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Cabe recordar que las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están suspendidas desde el 24 de julio de 2024, cuando el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el retiro de todo el personal diplomático en el país austral, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral emitidas por el exmandatario Gabriel Boric y gran parte de la comunidad internacional.

El cierre del consulado y la embajada venezolanas en Chile hace dos años dejó a gran parte de los 700,000 venezolanos radicados en el país en un limbo burocrático, sin posibilidad de hacer ningún trámite consular presencial.

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Aunque el Gobierno venezolano habilitó recientemente una plataforma digital para hacer trámites online y permitió a terceros retirar pasaportes en Caracas, la realidad es que muchos venezolanos se sienten atrapados en Chile.

Asimismo, el Gobierno de José Antonio Kast ha mostrado su voluntad de restablecer relaciones consulares con Caracas y el mandatario, en un gesto inédito en años, conversó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.

Elaborado con información de EFE.

Los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse a este plan tendrán que acudir a la sede de la Policía de Investigaciones de Chile, ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Foto: Bloomberg
Los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse a este plan tendrán que acudir a la sede de la Policía de Investigaciones de Chile, ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Foto: Bloomberg

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