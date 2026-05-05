La sueca Loomis AB, operador global de gestión de efectivo con presencia en 28 países, suscribió un acuerdo para adquirir una participación de control en Hermes Transportes Blindados, empresa peruana dedicada al transporte de valores y procesamiento de efectivo, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100% de sus acciones. Esta operación marcaría su ingreso al mercado peruano.

La transacción fue pactada con CVC Capital Partners, Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma, actuales accionistas de la compañía. De concretarse, el fondo CVC transferirá su participación de control en Hermes tras seis años. La ejecución de la operación está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones.

Hermes es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el país. Cuenta con 19 sucursales a nivel nacional y atiende a sectores como el sistema financiero, comercio, sector público y minería.

Expansión regional de Loomis

La CEO de Hermes, Mirella Velásquez, señaló que la operación permitirá fortalecer las capacidades de la compañía en una nueva etapa de crecimiento.

“Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad”, indicó.

Desde Loomis, su presidente y CEO, Aritz Larrea, destacó que la operación representa un paso estratégico en su expansión internacional y su ingreso al Perú.

“Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano”, afirmó.

Loomis ampliará su presencia en la región -ya opera en Argentina y Chile- con la incorporación de Hermes, operador clave de transporte de valores en Perú. (Foto: Hermes)

Loomis, con sede en Estocolmo, opera más de 400 sucursales a nivel global y ya tiene presencia en América Latina a través de Argentina y Chile. Con esta operación, ampliará su alcance regional e incorporará a Hermes a su red internacional.

La integración de Hermes a la red de Loomis permitirá fortalecer capacidades operativas y de seguridad, incorporando estándares globales a una compañía con trayectoria consolidada en el mercado peruano.