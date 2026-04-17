En marzo de 2026, RBB Salus Holdings Limited lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir el 100% de Azzaro Trading, holding que controla las compañías de seguridad bajo la marca Liderman y J&V en Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos. La oferta contemplaba la compra de hasta 12.907.627 acciones comunes con derecho a voto, representativas del total del capital social de la compañía, y proponía un precio de US$ 4.6850291 por acción. ¿En qué estado se encuentra esta operación?

A través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Azzaro Trading informó que la operación avanzó con la adjudicación de más de 11.4 millones de acciones en el marco de la OPA lanzada por RBB Salus Holdings Limited.

En términos económicos, ello representa un desembolso aproximado de US$ 53.7 millones. Según precisó la compañía, la Bolsa de Valores de Lima publicó hoy los resultados del proceso, en los que se confirmó la adjudicación de 11.457.978 acciones comunes .

La liquidación de la operación, que comprende el pago y la transferencia formal de las acciones, está prevista para el 21 de abril de 2026 .

Liderman es una de las principales empresas de seguridad privada en el país y la región, con operaciones en distintos sectores. Foto: Andina

El rol de Azzaro y Liderman

Azzaro Trading es el holding que administra las participaciones en las empresas operativas del grupo de seguridad privada Liderman, una de las marcas más relevantes del sector en la región.

Las compañías bajo su control brindan servicios de vigilancia física, seguridad corporativa, monitoreo electrónico y soluciones tecnológicas, con presencia en varios países de América.

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RBB Salus Holdings Limited, constituida en las Islas Caimán, busca con esta operación asumir el control total del grupo y de sus operaciones en la región. En el plano operativo, Liderman Perú registró un crecimiento de 15% en 2025 y para este año estima un repunte en sus ventas de entre 5% y 7%.

Además de los servicios de seguridad física, la operación local también brinda soluciones de tecnología, limpieza y mantenimiento de infraestructura, así como la administración de playas de estacionamiento, estas dos últimas incorporadas recientemente a su portafolio.

Entre las principales novedades, en 2025 la compañía inició operaciones en Florida (Estados Unidos), marcando su expansión hacia ese mercado.