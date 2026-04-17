El presidente de la república, José María Balcázar, anunció que el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas para combatir la inseguridad ciudadana y dejar encaminado dicho tema para el próximo Gobierno.

“Vamos a pedir probablemente esta semana facultades legislativas porque nos hemos dado cuenta que hay un déficit de legislación penal”, dijo Balcázar.

Consideró que el Código de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal presentan deficiencias, por lo cual deben ser modificados para darle mayor efectividad a la lucha contra contra la criminalidad y evitar, por ejemplo, que continúen las extorsiones desde los establecimientos penitenciarios.

“Estamos estudiando ese fenómeno para ver si dejamos al nuevo Gobierno líneas maestras para mejorar las cárceles del país, que es un problema heredado por el mal diseño del Código de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal”, comentó en entrevista a Exitosa.

Según indicó, ha hablado sobre la solicitud de delegación de facultades con el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que el tema sea visto con la celeridad.