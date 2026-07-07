Elon Musk en pantalla durante la salida a bolsa de SpaceX. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Christopher Bejnar lleva los últimos meses revisando la letra pequeña de los fondos cotizados (ETF), escribiendo correos electrónicos a asesores financieros y trasladando parte de sus inversiones hacia acciones europeas, todo con un objetivo: mantener a SpaceX fuera de su cartera de US$ 1 millón.

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