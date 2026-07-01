Juan Llona, gerente general de Monte Azul Almacenes, destacó que la empresa ha logrado combinar el desarrollo de nueva infraestructura con una colocación anticipada de los espacios. “El primer semestre ha sido bueno porque hemos continuado construyendo naves y las hemos colocado en gran medida en paralelo a la construcción. Cuando construyes sin clientes en firme existen más riesgos, pero en nuestro caso una gran parte de los almacenes ya está siendo colocada”, señaló a Gestión.

Actualmente, la compañía mantiene una ocupación de 100% en su portafolio operativo y viene incorporando 13,300 metros cuadrados (m2) de nueva capacidad instalada. De esta superficie, alrededor del 50% ya se encuentra comprometida, mientras que el espacio restante registra un elevado nivel de interés comercial. “Tenemos dos empresas muy interesadas en tomar esta nave. De lo que hemos construido y de lo que se va a liberar en el corto plazo, hemos colocado más del 60%”, indicó el ejecutivo.

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Llona recordó que durante 2025 la empresa sumó 11,500 m2 adicionales, los cuales fueron ocupados en su totalidad. Asimismo, explicó que este año se viene desarrollando un proceso de recolocación de 9,500 m2 de dichos espacios, alcanzando ya más del 60% de avance. “En general, el esfuerzo comercial de difusión, posicionamiento de marca, marketing y prospección viene funcionando bien”, afirmó.

Monte Azul, además, cuenta actualmente con un portafolio de más de 60 prospectos activos y una bolsa de proyectos que supera los 215,000 m2, reflejando el dinamismo de la demanda en el mercado logístico. “ Esperamos que el segundo semestre mantenga este ritmo ”, comentó.

Respecto al plan de expansión en curso, Llona señaló que la compañía destina una inversión de US$ 6 millones para el desarrollo de las nuevas naves . La obra se encuentra en ejecución tras la adjudicación de la empresa constructora encargada del proyecto. Así, la entrega de los nuevos espacios se realizará en dos etapas. “Vamos a entregar el primer bloque el 31 de julio y el segundo bloque el 30 de agosto”, señaló. Cada módulo tendrá una superficie cercana a los 6,500 m2, completando así los 13,300 m2 de nueva capacidad que la empresa incorporará este año .

La cabeza de Monte Azul destacó que uno de los principales atributos del proyecto es su diseño modular, que permite adaptar la oferta a distintos perfiles de clientes y reducir riesgos de vacancia. “Lo bueno es que las naves se pueden dividir. Si algún cliente decide no tomar un espacio grande, tenemos la posibilidad de partir la nave en módulos de alrededor de 3,350 o 3,400 m2. Nos adaptamos a la segmentación del mercado y eso forma parte de nuestra estrategia”, argumentó.

En esa línea, Llona señaló que la compañía ha desarrollado una oferta flexible orientada tanto a grandes corporaciones como a empresas medianas y pequeñas. “Hemos segmentado muy bien nuestra propuesta. Atendemos desde pymes hasta grandes empresas, con diferentes tipos de almacenes según sus necesidades. Somos muy versátiles”, afirmó.

Asimismo, recordó que en 2025 la empresa incorporó 11,500 m2 de almacenes Clase B, espacios que fueron ocupados en su totalidad. Actualmente, una parte de esas áreas está siendo recolocada tras la salida de algunos inquilinos, proceso que ya registra avances importantes. “Esos 11,500 m2 estuvieron tomados al 100%, pero una parte se liberó y tenemos que volver a colocarla. Vamos muy bien; inicialmente hablaba de un 60%, pero probablemente ya estemos cerca del 70% de colocación”, comentó.

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En cuanto a la nueva capacidad en desarrollo, Llona indicó que la demanda continúa mostrando un comportamiento favorable. “Ya tenemos resuelta gran parte de la vacancia futura. Lo que estamos construyendo este año, que corresponde a los 13,300 m2 de almacenes Clase A, ya lo hemos colocado en un 50% ”, reiteró. Este nivel de preventa, arguyó, refleja el dinamismo del mercado y la efectividad de la estrategia comercial de la compañía.

Juan Llona, gerente general de Monte Azul Almacenes, señaló que la compañía mantiene una ocupación de 100% y proyecta seguir expandiendo su capacidad logística en Ventanilla. Foto: GEC

Monte Azul y sus planes inmediatos

Monte Azul Almacenes viene apostando por una estrategia de flexibilidad que le permite atender a empresas de distintos tamaños y sectores. “El hecho de contar con almacenes que pueden dividirse en módulos de hasta 250 m2 nos permite segmentar muy bien la oferta y atender tanto a pymes como a empresas medianas y grandes. Antes, este tipo de infraestructura moderna estaba asociada únicamente a grandes corporaciones, pero hoy una pyme también puede acceder a las ventajas de operar dentro de un condominio logístico de primer nivel”, subrayó.

Si bien las empresas de consumo masivo suelen demandar almacenes de gran formato para actividades de distribución, no existe una regla única en el mercado. “Una empresa grande también puede requerir almacenes Clase B para almacenar insumos o materias primas. Por eso hemos diseñado una oferta diversa, capaz de adaptarse a distintos requerimientos. Somos un condominio muy transversal y plural”, remarcó.

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Actualmente, Monte Azul Almacenes cuenta con cerca de 30 clientes en su portafolio, distribuidos entre distintos formatos de almacenamiento, incluyendo almacenes Clase A, Clase B, almacenes de exhibición, built-to-suit ( construido a medida ) y espacios libres .

En cuanto al avance de su desarrollo, Llona precisó que la compañía cerrará 2026 con más de 60,000 m2 de área bruta arrendable (GLA, por sus siglas en inglés), cifra que incluye toda la infraestructura incorporada desde el inicio del proyecto en 2019. “ A fin de año vamos a terminar con alrededor de 62,500 m2 de área arrendable. Es el acumulado de todo lo que hemos venido construyendo y representa aproximadamente dos terceras partes de la primera etapa de nuestro plan maestro”, indicó.

La meta de la empresa es alcanzar los 90,000 m2 de GLA en los próximos años, consolidando así la primera fase de desarrollo del complejo logístico. “ Nuestro objetivo es llegar a los 90,000 m2 en el más breve plazo posible, idealmente en los próximos dos años , aunque podría tomar entre tres y cuatro años dependiendo de las condiciones del mercado”, esbozó.

De manera paralela, la compañía trabaja en la planificación de nuevas áreas de crecimiento dentro de su terreno de aproximadamente 90 hectáreas . “Mientras construimos y colocamos los almacenes actuales, también tenemos que diseñar el futuro del predio. El siguiente paso es habilitar nuevas plataformas para seguir creciendo y, en el largo plazo, superar los 200,000 m2 de área arrendable”, expresó.

Respecto al pipeline comercial de más de 200,000 m2 mencionado previamente por la empresa, Llona aclaró que este corresponde a la cartera de oportunidades identificadas por el equipo comercial. “Lo que llamamos pipeline es nuestra batería de proyectos y prospectos. Nos permite medir el interés del mercado y planificar las siguientes etapas de desarrollo en función de la demanda”, dijo.

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Monte Azul Almacenes desarrolla nuevas naves logísticas en su complejo de Ventanilla, donde proyecta superar los 60,000 m2 de área arrendable al cierre de 2026. Foto: Monte Azul

Cartera de proyectos: ¿de cuánto es?

Al cierre de junio, Monte Azul Almacenes mantiene una cartera de más de 60 proyectos activos que, en conjunto, representan oportunidades por más de 215,000 m2 . “Es una bolsa muy dinámica que se mueve constantemente. Hay proyectos que cierran, otros que entran en pausa y algunos que se caen, pero sigue siendo un indicador muy saludable de la demanda que existe en el mercado”, aclaró.

Para el directivo, este volumen de oportunidades refleja el atractivo que viene ganando el corredor logístico Lima Norte–Callao. “Lo que nos indica esta cartera es que el hub logístico de Ventanilla, que conecta Callao y Chancay, está muy caliente. Existe un interés importante por ubicarse en esta zona”, sostuvo.

Si bien aclaró que no toda la cartera se traduce automáticamente en contratos, indicó que el pipeline permite medir el potencial de colocación futura. “Si hablamos de una tasa de cierre de entre 10% y 20%, estaríamos colocando entre 20,000 y 45,000 m2. Nuestro objetivo es colocar no menos de 10,000 m2 al año e idealmente alrededor de 20,000 m2”, precisó.

En ese contexto, la empresa mantiene una estrategia de crecimiento mixta, combinando desarrollos especulativos con proyectos respaldados por contratos previamente asegurados. “Una parte de lo que construimos se desarrolla de manera especulativa para generar capacidad disponible para el mercado, mientras que otra parte se ejecuta con clientes ya comprometidos”, comentó.

Asimismo, destacó que la rapidez de ejecución constituye una ventaja competitiva frente a otros operadores logísticos. “Podemos entregar proyectos en plazos de entre seis y ocho meses, lo que resulta muy atractivo para empresas que necesitan ampliar o trasladar sus operaciones en un tiempo relativamente corto”, afirmó.

De cara a 2027, Monte Azul evalúa continuar con el mismo esquema de expansión. “ Podríamos desarrollar entre 10,000 y 20,000 m² adicionales el próximo año, combinando nuevamente construcción especulativa con proyectos respaldados por contratos. Todo dependerá de cómo evolucione la demanda durante la segunda mitad de este año ”, concluyó.

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