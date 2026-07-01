El condominio logístico de Monte Azul en Ventanilla cuenta con acceso estratégico entre los corredores de Callao y Chancay. Foto: Monte Azul
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Karen Guardia Quispe
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Monte Azul Almacenes, operador logístico de la Corporación Monte Azul con presencia en Ventanilla (Callao), reportó un desempeño favorable durante el primer semestre de 2026, impulsado por el avance de nuevas construcciones y una sólida demanda por espacios logísticos, pese al contexto electoral. Ante ello, ¿qué planes se ha trazado para el 2026?

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